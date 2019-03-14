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青年盃／魏泰陞100M飆10秒39超乎水準　專心全中運期待奧運

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▲▼ 青年盃田徑賽,男子100公尺,魏泰陞 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 青年盃田徑賽,男子100公尺,魏泰陞 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

108年新北市全國青年盃田徑錦標賽14日進行各項賽事，中華400接力隊小將魏泰陞，在高中男子200公尺預賽中，以21秒42晉級決賽，前一天他在100公尺決賽10秒39第一，不過可惜因為超風速，未能打破大會紀錄，但覺得自己近期狀況調整極佳，很期待未來能夠再挑戰國際賽。

在雅加達亞運中，身為中華田徑隊年紀最小的魏泰陞，和魏溢慶、楊俊瀚、王偉旭參與400公尺接力，以及個人單項200公尺，本屆青年盃代表花蓮縣海星高中，出賽100公尺、200公尺以及400公尺接力第四棒，在前一天高男100公尺決賽以10秒39超越大會紀錄（10秒44），不過因為超風速不能計入。

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魏泰陞表示，「也沒有太大失望或可惜，風速沒辦法決定，但那一趟是這一年來最好的一次，這次參賽我是抱著最好的全部拿出來，賽前調整作操都是這一年調最好的一次，賽前就覺得可以有所突破。今天200公尺有點疲勞感，因為前一天三趟時間都滿近，肌肉有點適應不過來。」

「100、200公尺都想拚看看最好。」魏泰陞提到，「對接力隊來說，奧運資格是目標，不過會先以5月的世界接力大賽為主，大家都是提心吊膽。」亞錦和全中運時間太近，接力隊自己並不會去，「學校希望我留下來比全中運，因為最後一年了，不去亞錦一點都沒有可惜，因為之後還有機會，祝福大家有好成績。」

魏泰陞在亞運感受壓力震撼，仍很期待國際大賽，「我只要拼我的成績，有上來就有機會。」而在400接力隊目前還沒有決定棒次和練習，「老師的想法就是看這場大家成績，再去做調整，老師交代這場一定要比好，覺得自己100公尺有超乎自己水準，但沒有很意外。」現在就是準備世界接力跟期待奧運，「把該做的做好就好。」

▲▼ 青年盃田徑賽,男子100公尺,魏泰陞 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 青年盃魏泰陞
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