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青年盃／楊俊瀚200M 21秒06輕鬆晉級　近百粉絲搶拍想簽名

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▲▼青年盃田徑賽,男子200公尺,楊俊瀚 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲青年盃田徑賽,男子200公尺,楊俊瀚 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

108年新北市全國青年盃田徑錦標賽14日進行各項賽事，其中最受關注的台灣最速男楊俊瀚，下午出賽男子200公尺預賽，以21秒06輕鬆破大會紀錄拿下分組第一晉級，賽後他提到，「主要是適應一下比賽狀況，能不能做出想要的技術。」

▲▼青年盃田徑賽,男子200公尺,楊俊瀚 。（圖／記者謝孟儒攝）

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楊俊瀚在印尼雅加達亞運男子200公尺以20秒23奪銀並刷新全國紀錄，之後為了備戰亞錦賽和力拼世錦賽，到美國移地訓練參加室內60公尺，睽違3年再度參賽青年盃，也是他今年首場國內賽事以及室外賽，200公尺預賽以21秒06輕鬆晉級，對於技術掌握勉強及格。

楊俊瀚提到，「移訓完的第一場國內賽事有一點緊張，好久沒在國內比賽，覺得起跑還是很差，不過已經習慣很難改正，整個比賽的掌握度比較不好，因為最近都是在訓練前半段，希望之後距離可以越拉越長，把後半段再做好。」

▲▼青年盃田徑賽,男子200公尺,楊俊瀚 。（圖／記者謝孟儒攝）

對於本場賽事並沒有預期怎樣的成績，楊俊瀚提到，「和教練知道要修正什麼部分，關注在計畫內自己的表現就好，就是不要受傷、以賽代訓。」接下來會參加原住民運動會、馬來西亞比賽接著就是亞錦賽。對於奧運採達標和積分排名雙軌制，「覺得有能力能夠完成目標，調整到亞運和世大運的標準。」

▼小選手們搶要楊俊瀚簽名。

▲▼青年盃田徑賽,男子200公尺,楊俊瀚一跑完選手都暴動 。（圖／記者謝孟儒攝）

而楊俊瀚出賽也吸引近百名選手粉絲們的關注，不僅關注比賽時驚呼不已，等楊俊瀚比完紛紛圍上要簽名，還有一批粉絲跟隨想要搶拍照簽名，不死心等待媒體採訪結束，也形成賽場旁另類的畫面。而我國另兩位好手王偉旭跑出21秒66、陳家薰21秒99以第二及第三晉級明天的決賽。

▼其他選手搶拍楊俊瀚賽事。

▲▼青年盃田徑賽,男子200公尺,楊俊瀚一跑完選手都暴動 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 青年盃楊俊瀚200M
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