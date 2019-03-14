卡森斯自認一對一沒人守得住　柯爾稱還在找表弟說明書

▲卡森斯認為一對一單挑沒人可以守住自己 。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

勇士14日踢館火箭，雖然在決勝節被追到1分差，但最終衛冕軍仍穩住陣腳，以106比104終結休士頓9連勝。本戰卡森斯(DeMarcus Cousins)發揮超級搶眼，全場廈27分，打出來到勇士的代表作，賽後柯爾(Steve Kerr)也大讚「表弟」打得很棒，並坦言自己還在找他的使用方法，而卡森斯本人也說自己一對一單打沒人守得住。

由於卡森斯先前遭逢阿基里斯腱撕裂的嚴重傷勢，勇士對於他的上場時間一直都有限制，為的就是確保他的狀況，並希望他能健康進入季後賽，本季前11場比賽「表弟」場均僅均上場僅有23.4分鐘，現在則提升到25.8分鐘，可見勇士已經逐漸在釋放他的出場限制，面對火箭，卡森斯更打了32分鐘，全場16投11中，攻下27分，8籃板，7助攻，2抄截的全能表現。

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對於自己子弟兵打出代表作，柯爾表示，「我們需要提醒自己，卡森斯還在恢復的過程中，我不記得他為球隊打了多少場比賽，所有人都還在學習，我自己也是，我必須學習如何更好使用卡森斯，但今晚我們把他用得更好，卡森斯打得很棒，在籃下掌控了比賽，接下來還有15場比賽，可以用來弄清楚如何使用每一個人，以及不同球員的組合。」

卡森斯本戰在攻防兩端都有強勢表現，這也讓他信心十足，「我不在乎誰來防守我，沒人能夠一對一防住我，就這麼簡單。說實話，對手可以派出任何一個人來防守我，我都不會在意。」

▲柯爾大讚卡森斯表現，但仍在找他的使用說明書。（圖／達志影像／美聯社）