小湯瑪斯僅打9場跌出輪換　金塊縮減陣容為季後賽準備

▲小湯瑪斯僅打9場就跌出輪換陣容。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

本季小湯瑪斯(Isaiah Thomas)以一年200萬美元的老將底新加盟金塊，但礙於臀部傷勢困擾，他直到2月13日對決國王才迎來丹佛生涯首戰，不料僅出賽9場，金塊就宣布接下來「小刺客」將不會成為輪換陣容一員，為的就是要磨合出季後賽最強組合。

金塊本季打出令人驚訝的一個賽季，憑藉約基奇(Nikola Jokic)的成長，以及團隊磨合更加出色的情況下，目前以44勝22敗的戰績排在西區第2，先前還曾一度登頂西區龍頭寶座，可見他們整體實力相當強大，不出意外，他們也將自2013年後再度闖入季後賽。

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由於接下來金塊僅剩16場例行賽，主帥馬龍(Mike Malone)有意縮減輪換陣容，將讓較為出色的球員多上場去打球，為的就是要磨出一套最強陣容去衝擊季後賽，加上他們距離西區第1的勇士僅有1場剩差，相當有機會去爭奪龍頭位置，這也讓小湯瑪斯跌出了輪換陣容。

馬龍表示，「接下來例行賽只有16場，我們要試圖去找到節奏，我會調整出一套帶給球隊最佳贏球機會的陣容，並用這套陣容去衝擊季後賽。」

▲金塊教練馬龍為衝擊季後賽將縮減輪換陣容。（圖／CFP）



對於小湯瑪斯無法進入輪換陣容內，馬龍也給出說明，「關於這個決定，我會和小湯瑪斯談，我跟他之間會繼續保持這類的溝通，這不是一件簡單的談話，但這是我的工作。這絕對不是關於他或任何人，這是關於什麼對於我們團隊才是最好的，所以我才做出了縮減輪換陣容決定，接下來只會有8人輪替，我暫時都會這麼做。」

過去2年小湯瑪斯還是聯盟頂級得分手，2016賽季在綠衫軍時期，場均貢獻28.9分，高居聯盟第3，但離開波士頓後，沒有了體系庇佑，他的身材缺點完全被放大，加上有著臀傷困擾，狀態嚴重下滑，近2季只打了41場比賽，本季他出賽9場，場均僅有8.6分，1.3籃板，1.7助攻，投籃命中率為37.3％三分命中率為27.3％，能帶給金塊的幫助確實不多。

▲小湯瑪斯離開波士頓後過得非常悲慘。（圖／路透）