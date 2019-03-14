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SBL／主場日本週開跑　台銀28日送10條「黃金條塊」最狂

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▲台銀主場週。（圖／記者魏立信攝）

▲台銀上季主場週掀起熱潮。（圖／資料照）

體育中心／綜合報導

為下個賽季職業化試水溫，第16季SBL在例行賽最後一輪賽事13日起進行「主場日」，7隊個有3場全主場賽事。其中最受矚目的包括璞園的抽日本成田雙人來回機票、台銀10條黃金條大放送。

SBL首度實施的「主場日」與上季「主題週」的不同，主要在於全主場的實施，一天也只有19：00板橋體育館一場賽事，各隊在各自的3個主場日都安排了許多活動以及抽獎好禮。

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▲▼第16季SBL，璞園主場日。（圖／璞園粉絲團）

▲璞園主場日。（圖／璞園粉絲團）

衛冕軍璞園的第一個主場日將在14日舉行，配合節慶打出「白色情人節」主題，將送花給進場前300名觀眾，中場遊戲為雙人親密互動送球員實戰球衣，比賽後段還會抽獎Nike 福袋、Puro Puro餐廳禮券，另外還推出2個系列的周邊商品，凡購買有機會獲得與指定球星合照，而14日對達欣的比賽將是簡浩、林金榜、陳冠全參與合照活動。

璞園馬上在16日迎來第二個主場日「桃園璞園圓夢日」，前100名進場送Nike T恤，抽獎祭出中華航空台北-成田雙人來回機票，賽後還有全隊的握手會。

▲▼SBL主場日。（圖／各隊粉絲專頁）

▲台啤主場日。（圖／台啤粉絲團）

另一支人氣球隊台啤主辦本週另外兩天的主場日，預告當天會有周邊商品、美食販售，15日「主場初來到，進場禮物好」對裕隆進場送主場紀念加油棒貼紙組，活動則是延續學生推廣日，憑本人學生證或穿著制服免費入場。

台啤17日主場日「熊熊一家親，牽走你的心」大致上與15日相同，不同的是多了賽後的全隊簽名會。另外參與台啤臉書粉絲專頁活動，3月15與17日、4月6日共3天主場日，下午賽前將抽出一人獲得全隊簽名限量主場T。

▲▼SBL主場日。（圖／各隊粉絲專頁）

▲金酒主場日。（圖／金酒粉絲專頁）

金酒3天的主場日都抽3月13日與27日、4月2日都在平日，推出3大好康活動，3場比賽前100人入場、每日賽前丟出當日先發5人簽名小球、主場日限定商品，而27日還會加碼全隊簽名會。不過金酒3月13日打頭陣雖然搬來大螢幕、特殊燈光效果仍成效不佳，進場人數不到百人。

▲▼SBL主場日。（圖／各隊粉絲專頁）

▲台銀主場日。（圖／台銀粉絲專頁）

上季主題週台銀單週砸下400萬元，抽台北-大阪來回機票、iPhone X、Apple Watch、任天堂Switch電玩等大獎，單週吸引將近12000人進場，雖然不乏「動員」自家員工，但仍成功營造出主場氛圍。

今年台銀持續「敞開金庫」，第一個主場日28日對裕隆將送出市值破萬元的「黃金條塊」10條，30日抽獎任天堂Switch、Apple Watch、iPad等，4月5日則是抽10張包括礁溪老爺等國內頂級飯店住宿券，以及東京來回機票。

關鍵字： SBL主場日金酒璞園台啤台銀
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