CBA／季後賽對戰　林志傑廣廈、胡瓏貿福建首輪出線高

▲林志傑所屬的廣廈首輪面對年輕的浙江非常有機會出線。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

CBA例行賽13日全部結束，上海憑藉積分優勢搶下最後一張季後賽門票，由於本季更改賽制，將有12支球隊可以晉級季後賽，其中廣東、遼寧、新疆、深圳將做為種子，將等待第一輪結果出爐進行8強賽。季後賽共分4輪，第一輪(12進8)採3戰2勝制；第二輪(8強)採5戰3勝制；第三輪(4強)以及第四輪(總冠軍戰)皆採7戰4勝制。

第一輪對戰隊伍分別為，北京VS上海；廣廈VS浙江；福建VS吉林；山東VS將蘇。其中「野獸」林志傑所屬的廣廈，本身經驗就相當老道，去年就一路殺進總冠軍戰，雖然最終被遼寧以4比0橫掃，但本身實力仍不容小覷。

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面對陣容較為年輕的浙江若能穩定發揮，出線並無太大問題，加上林志傑雖然已是老將，但依舊是球隊主力，上季冠軍戰G2還飆了32分，只要能成功挺進第二輪，將面對新疆，屆時也能看到周儀翔以及林志傑兩大台將對決。

▲廣廈若成功晉級，將可以看到林志傑與周儀翔的台將對決。（圖／CFP）



另外胡瓏貿所屬的福建要面對吉林，這兩支隊伍堪稱本季最大黑馬，儘管胡瓏貿上場時間有限，本季場均僅有16.7分鐘，但他上場得分並非主要任務，而是靠著不屈的拼勁去禁區攪和，並用強悍防守死纏著敵人來幫助球隊。

吉林的內線有著NBA選秀03梯中鋒蘭佩(MaciejLampe)坐鎮，除了王哲林與波蘭中鋒的對決之外，胡瓏貿要如何限制蘭佩發揮也成為一大看點。若福建成功晉級，下一輪對手將面對衛冕軍遼寧。

▲胡瓏貿。（圖／CFP）