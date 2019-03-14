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SBL／璞園14日「白色情人節」　中場遊戲送球員實戰球衣

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▲▼第16季SBL，璞園主場日。（圖／璞園粉絲團）

▲第16季SBL璞園14日主場日主打「白色情人節」。（圖／璞園粉絲團）

體育中心／綜合報導

準備下個賽季職業化，第16季SBL在13日展開7隊的「主場日」活動，打頭陣的金酒吸引不到百人進場為這政策澆冷水。衛冕軍璞園將在14日板橋體育館接受考驗，此日主打「白色情人節」，邀請球迷穿上白色衣服，前300名進場送花，抽Nike福袋、Puro Puro餐廳禮券以及「球員實戰球衣」。

儘管金酒在昨天的主場日搬來大螢幕以及特殊燈光效果，但成效明顯不佳，前100人進場發送限量海報卻發不完，最終還以73比90輸給已確定無緣季後賽的台銀。

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衛冕軍璞園的第一個主場日將在14日19：00板橋體育館對戰達欣，璞園推出「More Than Win」周邊商品，包括球衣鑰匙圈、海報、球員限量貼紙、主場限量T恤、Team鑰匙圈、應援拍拍扇等周邊商品，且3月14、16日與4月3日的3天主場日個別推出不同的活動。

璞園14日的主場日主題為「白色情人節」，邀請球迷穿著白色系衣服進場，前300名進場送花，中場遊戲為雙人親密互動，送球員實戰球衣，抽獎活動則送出Nike福袋、Puro Puro餐廳禮券，購買璞園商品還有機會獲得與當家球星簡浩、林金榜、陳冠全合照。另外，球迷憑桃園市民卡、桃園地區學生證可免費兌換門票、抽獎券各一張，其餘地區學生憑學生證、穿校服則只能登記入場。

璞園另外兩個主場日，16日「桃園璞園圓夢日」Dress Code為橘色，前100名購票進場送Nike T，抽獎中華航空台北到成田來回機票雙人行，賽後全隊握手會。4月3日的「桃園璞園親子日」Dress Code同樣為橘色，前300名進場送甜甜蜜蜜堂，中場遊戲與抽獎活動與第3月14日相同。

關鍵字： SBL璞園主場日
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