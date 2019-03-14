猿征羅德／小胖炸裂助桃猿打破鴨蛋　2局桃猿1：5羅德

▲林泓育陽春砲炸裂。（圖／桃猿提供）

記者黃詩崴／綜合報導

Lamigo桃猿出征千葉與日職羅德進行交流，14日進行交流戰首場比賽，桃猿推出葉家淇先發；羅德則是派出小島和哉應戰。首局羅德開路先鋒岡大海瞄準首球擊出首局首打席全壘打，羅德接下來靠著保送以及連續3支安打攻下3分。林泓育2上轟出陽春砲打破鴨蛋。2上結束，桃猿1比4羅德。

1局上，桃猿進攻，藍寅倫遭到三振，廖健富左外野飛球遭接殺，陳俊秀二壘反彈遭刺殺。

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▲岡大海轟首局首打席全壘打。（資料圖／記者季相儒攝）



1局下，羅德進攻，岡大海右外野陽春全壘打，荻野貴司選到四壞保送，荻野貴司成功盜上二壘，中村獎吾打穿二壘防線一壘安打帶有1分打點，萊亞德（Brandon Laird）左外野一壘安打、跑者上到三壘，角中勝也中左外野深遠二壘安打帶有2分打點並靠著趁傳上到三壘。桃猿更換洪聖欽上場投球，巴加爾斯（Kennys Vargas）一壘上空飛球遭接殺，清田育宏打穿三壘防線一壘安打、跑者上三壘，江村直也二壘滾地遭策動雙殺。

2局上，桃猿進攻，林泓育中外野陽春砲，朱育賢二壘反彈球遭刺殺，郭嚴文選到四壞保送，林承飛三壘反彈球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，梁家榮左外野飛球遭接殺。

2局下，羅德進攻，藤岡裕大左外野飛球遭接殺，岡大海打穿三壘防線一壘安打，岡大海成功盜上二壘，荻野貴司選到四壞保送，中村獎吾左外野界外飛球遭接殺，萊亞德選到四壞保送，桃猿捕逸三壘跑者回本壘得分，角中勝也中外野飛球遭接殺。