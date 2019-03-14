CBA／胡瓏貿連2年不同隊都季後賽　內線苦工成福建要角

▲胡瓏貿對戰上海雖僅拿2分但在內線搏鬥仍有一定功用。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

CBA在13日晚間迎來第46輪收關戰，上海在主場迎戰福建，由於福建已經確定取得季後賽資格，而上海則與廣州戰績相同，本戰勝負將直接決定是否能搭上季後賽末班車，最終上海以124比89大勝，靠著積分優勢成功進季後賽。本戰台將胡瓏貿雖上場18分鐘，但僅有2分進帳，但他依舊是福建睽違7年闖入季後賽的重要角色。

由於攸關季後資格，上海開局就開始猛攻，弗雷戴特(Jimmer Fredette)一人就連轟5分，反觀福建只靠王哲林單打來取分，導致分數不斷被上海拉開，弗雷戴特也殺紅眼連續在外線開轟，在第一節福建就被爆打9比31猛攻。次節開局，福建靠著陳林堅的上籃終於止血，但上海憑藉史科拉(Luis Scola)跳出，一人獨拿8分，加上弗雷戴特外圍飆分，成功將比數擴大到48比11。

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幾乎在神遊的福建再次節進行4分鐘後彷彿甦醒，王哲林連續強攻內線帶隊打出12比2反擊，但要反撲之際，上海靠著王潼在內線攪和都能及時穩住陣腳，半場打完福建仍以34比64落後。

▲胡瓏貿往往數據平凡無法體現他的實際表現。（圖／CFP）



易籃後上海攻勢絲毫沒有減弱，儘管王哲林不斷在內線猛攻，但上海依靠弗雷戴特的帶動，全隊多點開花讓福建完全無法招架，三節打完就領先達38分。決勝節開局，上海很快就將優勢擴大到40分，讓比賽提前失去懸念，但為了搶奪淨勝分優勢，依舊火力全開，最終福建無力還擊就以89比124大敗，上海也拿下最後一張季後賽門票。

本戰胡瓏貿出戰18分鐘，僅有2分進帳，但他本季為福建出賽38場，場均繳出4.3分，2.2籃板，雖然數據並不突出，但他的功用並非數據所能呈現，因為他只要上場就是不斷在內線搏鬥，加上他強硬的球風，往往都會造成對手不少麻煩。

此外他本季場均失誤以及犯規都是生涯新低，對球隊而言絕對是利多，福建睽違闖7年入季後賽，胡瓏貿肯定是重要人物之一，而這也是他連2年打入CBA季後賽，上季他被租借到廣州進季後賽，CBA生涯僅有菜鳥賽季無緣季後賽。

▲胡瓏貿連2年闖入季後賽。（圖／CFP）