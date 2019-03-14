大馬公開賽／李宗偉下周來台複檢　確認能否復出首戰

▲大馬球王李宗偉。（圖／達志影像／美聯社）



記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽即將在4月2日至7日登場，籤表日前公布，去年女單冠軍的世界球后戴資穎要對上香港鄧旋；男單台灣一哥周天成則是要對上大陸林丹，備受關注的就是大馬球王李宗偉預計將在本站復出。

李宗偉2018年9月傳出罹患鼻咽癌，並秘密來台治療後，如今他的復出動向也引發全球球迷關注，先前曾提到自己目前訓練只能用30％的力量，不過計劃在4月的馬來西亞公開賽後也確定報名，他曾經在馬來西亞公開賽問鼎過12座冠軍，並在1月的大馬大師賽中現身為男單冠亞軍頒獎。

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李宗偉更不放棄第五度征戰奧運，目前世界排名降至31，落後於同袍劉國倫和李梓嘉，不過在他養病期間，馬來西亞羽壇表現並不佳，加上如果要拼奧運，世界排名必須回到前16，因此是相當大的挑戰，李宗偉下周將要來台再接受例行檢查，確定身體狀況無虞後，才會正式踏上馬來西亞公開賽的賽場，「健康是最重要的，我已經報名參賽，不過最終是否能夠參賽，還是要醫生決定，希望一切能順利。」

而根據籤表，李宗偉首輪將對上印度斯里坎特（Srikanth Kidambi），如果順利挺進8強將會遇上大陸諶龍，4強賽則很可能遭遇現任球王日本桃田賢斗，「對我來說這只是一個抽籤的結果，因為無論對手是誰，都必須嘗試在比賽中擊敗他。」

▼大馬大師賽，李宗偉為冠軍孫完虎和亞軍諶龍頒獎 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）