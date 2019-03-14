大馬公開賽／戴資穎拼衛冕首輪對香港　周天成遭遇大陸林丹

▲ 2019全英公開賽,戴資穎 。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽即將在4月2日至7日登場，籤表日前公布，去年收穫馬來西亞公開賽女單冠軍的世界球后戴資穎，要對上香港鄧旋；男單台灣一哥周天成則是要對上大陸林丹，台將男雙則有三組、混雙也有兩組出賽。

根據籤表，女單部分，戴資穎被分在籤表上半部，首戰對上世界排名33的鄧旋，鄧旋原先為大陸國家隊，因病退出後2017年起改代表香港出賽，雙方從未交手過，如果順利晉級後，最快可能在8強賽碰到好友和死敵的泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），接著在4強賽才有機會遭遇到印度頭號女單辛度，或是剛在全英賽決賽交手的大陸陳雨菲。

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女單下半部則有大會第二種子的日本奧原希望、日本山口茜、大陸何冰嬌。

▼ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

男單部分，大會第三種子的周天成被分在籤表下半部，首輪對上林丹，雙方交手7次周天成僅有1次，最近一次交手是在去年日本公開賽，纏鬥三局分出勝負，不過林丹去年遭遇9次首輪淘汰，周天成如果順利挺進，將會碰上地主新星李梓嘉。

下半部的好手還有大陸石宇奇、印尼金廷、南韓一哥孫完虎，上半部則有日本球王桃田賢斗，我國好手王子維首輪就要對上丹麥前球王安賽龍，大陸諶龍、印度斯里坎特、印尼蘇吉亞托，以及本站復出的大馬球王李宗偉都在這一區。

台將部分還有男雙出賽，王齊麟／李洋首輪就要對上世界第一的印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin SanjayaSukamuljo）、廖敏竣／蘇敬恆對上大陸組合歐烜屹／任翔宇、盧敬堯／楊博涵則要對上美國組合周菲利浦／周賴恩。

另外，混雙有兩組出賽，王齊麟／程琪雅首輪對上大陸組合王懿律／黃東萍、李洋／楊景惇對上大會第8種子的印尼組合費薩爾（Hafiz Faisal ）／維德佳佳（Gloria Emanuelle Widjaja）。

▼廖敏竣、蘇敬恆。（圖／記者季相儒攝）

