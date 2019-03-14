痛失女友「聽到救護車聲音就發抖」　謝政鵬：讓我靜靜的就好

▲謝政鵬痛失女友。（圖／東森新聞）

體育中心／綜合報導

台灣網球國手謝政鵬上個月遭逢女友張恒綿遭公車輾斃的悲劇，最近不管在台灣或日前到深圳比賽，都收到不少關心，但他12日在臉書發文表示，希望大家讓他一個人靜靜的就好，「其實真的什麼都不要說，連最簡單的加油真的都不必。」他還透露至今聽到救護車的聲音就會害怕到發抖，看到公車也會避的遠遠的。

謝政鵬與女友熱戀一年多，2人時常在網路上大方放閃，感情相當甜蜜，不料女友上個月下課步出學校時意外遭到公車輾斃，而告別式也已在3日舉行完畢。當時，謝政鵬就曾發文表示「我恨那個司機」，透露出對於司機帶走心愛女友生命讓他相當無法接受。

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日前赴深圳比賽的謝政鵬，最近收到很多朋友與粉絲的關心，但他12日在臉書上發文表示，「其實真的什麼都不要說，連最簡單的加油真的都不必...在告別式以後只要在外面人家跟我講我都微微笑或者不理請見諒，當下只想趕快回家避開人群。」

謝政鵬透露，粉絲還會在賽前來安慰自己，導致他根本沒有心情準備比賽，打完球就把自己關在房間，「其實真的感謝你們的鼓勵....最近比較不禮貌還請見諒。」他難過寫道，「我最近真的聽到救護車的聲音會害怕到發抖，看到公車也會避的遠遠的...」並懇求認識他的朋友與粉絲，讓他一個人靜靜的就好。

▲謝政鵬臉書發文 。（圖／翻攝自臉書／Akon hsieh謝政鵬）