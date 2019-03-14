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亞足聯盃／航源FC分組對手底定　4月3日主場對北韓425拼首積分

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▲航源FC對決澳門賓菲加。（圖／記者張克銘攝）

▲航源FC去年對決澳門賓菲加。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

台甲航源FC是台灣首支通過亞足聯（AFC）認證的職業足球俱樂部，4月即將進行本屆亞足聯盃（AFC CUP）賽事，分組的另外三支隊伍，終於在13日晚間出爐，分別是北韓425、香港傑志體育俱樂部，還有以PK5比3擊敗北韓黎明體育會的香港和富大埔。

航源FC去年首戰亞足聯盃，被分在東亞區I組，對手有北韓425、北韓火炬以及澳門賓菲加，不過很可惜繳出6敗0積分，今年充實陣容外，除了2名海地外援，再加上1名南韓外援助陣，而分組的兩支球隊，很早就確定是北韓425以及去年香港超級聯賽第四的傑志體育俱樂部。

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▲航源FC對決澳門賓菲加。（圖／記者張克銘攝）

另一支球隊終於在13日晚間誕生，港超聯亞軍和富大埔主場對上北韓黎明體育會，雙方在前一戰繳出0比0，不過本場攸關出線，一定要分出勝負，雙方在經過90分鐘正賽以及延長賽仍是0比0，最後進入PK大戰後，香港和富大埔以5比3擊敗黎明體育會。

最終東亞區I組分組底定，確定為航源FC、北韓425、香港和富大埔與傑志，根據官方賽程，I組的首輪賽事將在4月3日登場，航源FC台灣主場迎戰北韓425（預計在新竹），去年雙方交手主場以1比5輸球，接下來將要在4月17作客迎戰香港和富大埔，5月1日再到香港迎戰傑志。

航源FC 5月15日主場（預計在台北田徑場）迎戰傑志，6月19日再前往北韓對上425，最後6月26日主場（預計在台北田徑場）對決香港和富大埔，本屆將要力拼奪下首勝，在積分開胡。

▲航源FC對決澳門賓菲加。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 亞足聯盃航源FC
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