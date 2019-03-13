青年盃／王偉旭100M 10秒41第一　盼400接有機會拼破全國

▲青年盃田徑賽,男子100公尺,王偉旭 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／新北報導

108年新北市全國青年盃田徑錦標賽13日進行各項賽事，其中男子100公尺項目，王偉旭以10秒41、魏溢慶10秒49雙雙打破大會紀錄，王偉旭希望自己的成績能夠在穩定維持，並且往上突破，就按照自己的訓練步調。

100公尺最佳成績10秒34的王偉旭，今天跑出10秒41打破大會紀錄奪金，對於成績穩定也覺得是好現象，「畢竟維持久了，還是想要能不能一瞬間突破到10秒20，畢竟也是今年的整個賽季的目標，希望可以越來越好，不過維持現況還算不錯。」

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「去年轉跑100公尺，現在算是有跟上節奏。」王偉旭說，「不然一開始感覺怎樣做都不對，會懷疑自己，現在還是有時候現在還是會覺得，跟別人比起來協調、節奏的部分還是有些不足。」

而談到400接力有機會一拼奧運，王偉旭提到，「國際賽大家都想要拼接力隊，不過目前成員還沒有定下來，如果要拼奧運成績勢必要打破全國紀錄（38秒78），去年亞運38秒98差一點，今年比起去年應該會更有機會，俊瀚調整不錯、泰陞剛剛也跑得不錯（高男100公尺10秒39第一），應該有機會再往上衝，就要培養好默契，按照自己的節奏去訓練。」