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HBL／人生首度攻蛋　北一周采臻腦震盪無礙要放手拚冠

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▲HBL北一女中，周采臻。（圖／記者顏如玉攝）

▲HBL北一女中後衛周采臻。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

北一女在上個月的HBL晉級驟死戰對決苗栗高商時，意外傷到主力控衛周采臻，雖然挺進4強卻開心不起來，所幸經過檢查後傷勢恢復，周采臻已經能跟著球隊訓練，她也表示，人生首次進軍小巨蛋意義很大，希望能和全隊一同拚冠，放手一博不留遺憾。

在上個月25日面對苗栗高商，北一女利用體能拖跨對手，最終以58比52奪勝、相隔3屆再度挺進4強，不過此役卻傷到周采臻，賽後直接上救護車送醫，周采臻笑說，當時她哭很大聲大家都以為她很痛，「但其實我那時候其實是很感動我們進4強了。」

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所幸經過檢查後，周采臻傷勢沒有大礙，輕微腦震盪休息4、5天後又回到正常訓練，「一開始有點暈暈的，但現在已經不會了，會健康的迎接4強賽，也不怕會再摔，剩下最後兩場了，我真的很想拼。」

▲HBL 4強記者會。（圖／記者顏如玉攝）

▲HBL 4強記者會。（圖／記者顏如玉攝）

從太子國中畢業後來到北一女，周采臻直到高二才被選入名單中，經過一年努力和隊友終於人生首度打進小巨蛋，周采臻表示這對自己來說意義真的很大，「有很多人支持我們，我不會緊張反而很期待，人生中第一次，很想要和隊友一起拼下冠軍。」

但在拚冠前得先遇到以全勝之姿挺緊決賽的永仁高中，周采臻表示，自己在心態和防守方面都要調整加強，「防守要更積極、要溝通、進攻流動多一點，每個人都敢打敢投，我們有信心擊敗永仁挺進冠軍戰！」

關鍵字： HBL北一女周采臻
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