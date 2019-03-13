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HBL／防守是贏球關鍵　永仁吳瑋茹喊話戰勝過去6年的自己

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▲HBL女籃，永仁高中吳瑋茹。（圖／記者顏如玉攝）

▲HBL永仁高中隊長吳瑋茹。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

HBL即將在16日於台北小巨蛋迎來4強賽，在預賽開始就一路以全勝之姿挺進決賽的永仁高中，將面對睽違3屆再次攻蛋的北一女，隊長吳瑋茹表示，防守將會是贏球關鍵，更希望隊友們能享受比賽，「勇於挑戰自己，戰勝過去2年、甚至過去6年的自己。」

永仁上屆在4強賽吞敗後，又在季軍戰不敵滬江高中僅拿下第4名，本屆捲土重來，從預賽就打出氣勢，一路以全勝之姿挺進決賽，有望挑戰隊史第二度14連勝奪冠的紀錄，但在這之前，得先在4強面對「小綠綠」的挑戰。

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吳瑋茹。▲（圖／記者洪偵源攝）

▲吳瑋茹。（圖／資料照／記者洪偵源攝）

吳瑋茹分析，北一女的球員比較矮小，「我們主要還是會以內線帶動外線攻勢，因為我們裡外都有人手，有穩定的得分點，所以就正常發揮，不過我覺得贏球還是要看防守，畢竟之前在8強我們的防守交代不清楚，一度被對方(北一女)追分。」，當時永仁以70比61擊敗北一女。

從8強來到4強，其實準備時間不多，吳瑋茹說，最近的訓練還是比照平常，「不過我們有加強防守的強度，和移動腳步的速度，因為我們遇到的對手是速度比較快的對手，在敏捷方面我們也做了很多加強。」

對於即將迎來的4強賽，已經高三的吳瑋茹為隊友打氣，希望大家能沒有壓力去享受，「我希望能好好享受跟每個隊友的最後2場比賽，並且勇於挑戰自己，努力戰勝過去2年、甚至是過去6年(從永仁國中到永仁高中)的自己。」

另外，早早就有旅外打算，吳瑋茹也透露，聯賽結束後，自己將會開始補習，並在4月、6月都參加ACT英檢，透過世大運教練、Nike方面幫忙找學校，「他們會幫我篩選一些適合我、給我發揮空間的學校，緊張時一定會的，但我更多的是期待的心情，期待有新的生活、新的目標和新的里程碑。」

▲HBL 4強記者會。（圖／記者顏如玉攝）

▲HBL 4強記者會，右四為吳瑋茹。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： HBL永仁吳瑋茹
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