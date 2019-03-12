UBA／第2年攻「蛋」　決賽門票3分鐘搶空！

▲106學年度富邦人壽UBA首次攻「蛋」就掀起熱潮。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

107學年度富邦人壽大專籃球聯賽公開一級決賽門票，12日中午12點起免費索票不到3分鐘，3月24日決賽門票就搶空，3月23日的四強票也在10分鐘之內搶完。

富邦人壽UBA第二年攻佔台北小巨蛋，延燒去年門票秒殺熱潮，本屆更是在開放索票後3分鐘內3月24日的單日票及冠軍票都一掃而空，而3月23日的四強賽的票也在10分鐘後索罄。

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除精彩賽事，大專體總與富邦人壽為感謝球迷支持，3月24日男子冠軍賽當場將抽出幸運兒，有機會把gogoro機車直接騎回家，更有Sony 運動攝影機Action Cam與adidas等值商品等好禮。

107學年度富邦人壽UBA賽事競爭激烈、勝負難料，男一級由國立體大問鼎二連霸，將面對本屆僅敗一場、呼聲極高的臺灣師大，力求隊史第二座冠軍的健行科大及挑戰隊史首冠、含南台灣UBA首冠的義守大學。

女一級賽事四強名單更是全新組合，連26屆晉級四強、拿下19座冠軍的文化大學慘遭淘汰，由全勝的北市大學領銜，緊追在後的上屆殿軍佛光大學、上屆季軍世新大學，及重返四強的臺灣師大。北市大學連兩年拿下亞軍皆敗給文化大學，今年在預賽擊敗文化，有機會在本屆問鼎冠軍。

富邦人壽連三屆冠名贊助大專籃球聯賽，去年富邦人壽與大專體總帶領UBA成功攻蛋，本屆不僅強化 UBA Score專屬APP功能，也設施方面也諸多加強，期待107富邦人壽UBA能再創高峰。

四強賽程：



3/23（六）



13:00 女子組 北市大學vs 世新大學



15:00 女子組 臺灣師大vs 佛光大學



17:00 男子組 義守大學vs 臺灣師大



19:00 男子組 國立體大vs 健行科大

3/24（日）



13:00 女子組 季軍賽



15:00 男子組 季軍賽



17:00 女子組 冠軍賽



19:00 男子組 冠軍賽