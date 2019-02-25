HBL／北一女險勝苗商　睽違3屆再闖4強

▲北一女重返4強。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）



記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL女甲級8強賽，25日發出最後一張4強門票，由北一女中以58比52擊敗苗栗高商，自103學年度後，再度重返4強行列。

相較男子組戰績互咬，女子組相對單純，在普門高中、南山高中以及永仁高中瓜分3個席次後，由戰績相同的北一女和苗商做最後爭搶，勝方就搭上4強末班車。

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北一女此戰多次被苗商拉近距離，最接近只有5分差，不過靠著宋淑萍連續得分，包括一記大號三分球穩住陣腳。

同時此戰北一女每人出場時間分佈相當平均，教頭駱燕萍多次採用5換5的方式輪替，田桂禎拿下15分，余若綺與宋淑萍都拿到10分，苗商以廖怡婷19分最高。

苗商終場前1分08秒在陳映慈兩罰得手後，把北一女追到57比52，結果雙方都發生失誤，又發生爭球，球權回到苗商手上，結果苗商最後兩波進攻失利，球還出界。

最終苗商只能對北一女犯規，北一女又罰進1分，時間剩下3秒79，苗商反撲時間不夠，讓北一女帶走勝利。

駱燕萍表示，5換5是希望靠防守與速度拖垮對手，成功在上半場讓苗商各項數據都低於前幾場比賽，「同時也希望每個人上去，都能做一些不一樣的事情來幫助球隊。」

不過北一女雖晉級，卻傷了周采臻，在比賽中爭球時重摔，最後被送上救護車，駱燕萍表示，擔心她有腦震盪，可能還傷到脊椎。