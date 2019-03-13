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中職／四大主題特殊席位　悍將主場邀你進場品味

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▲富邦悍將4大主題特殊席位。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將4大主題特殊席位。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

自認養新莊棒球場以來，富邦悍將即致力推廣更多元的觀賽體驗，滿足不同族群的進場需求。本年度球團結合吃、喝、玩、樂等面向規劃四大特殊席位，包含今年上半季將提供全新韓風菜色讓球迷嘗鮮的滿悍席，以及位在三樓本後看台，提供家庭族群看球與玩樂多元空間的親子席。

同時，球團也於今年首度推出專為投手應援的「K zone」以及提供德式啤酒放題的「悍將不渴席」，讓球迷朋友在進場時能夠有更多樣的購票選擇。富邦悍將上半季全主場門票將於3/16(一)12:00起在FamiTicket全網購票網及全家FamiPort機台開放預購。

每週四的悍將主場A2區席位，是保留給鐵悍為富邦投手應援的專屬K zone，凡購買此區票券即可獲得「多喝水MORE氣泡水系列」一瓶及「K字加油看板」一面，邀請鐵悍一起用響亮的喊聲震懾打者，幫助投手投出火球三振對手！

每週五的悍將主場A5及A6區13-17排，是專為成年悍將提供的「不渴席」，凡購買此區票券即可於三壘側柏克金啤酒攤位領取「放題手環」及「不渴席專用杯」。週五呼朋引伴來富邦悍將主場高聲吶喊盡情解渴，享受台式棒球與德式鮮釀啤酒的絕妙搭配，季票卡友亦可現場加價入席，讓你的Friday night再也不渴席！【註：未成年請勿飲酒，連續假日之週五(4/5、9/13)不適用此方案】

為了滿足每一張挑剔的嘴，今年球季富邦悍將與Folio Hotel共同精心規劃韓式風味菜色，從單/雙人套餐的韓式風味炸雞堡，到四人套餐的炙燒大醬松阪豬與泡菜辣炒年糕等菜色，佐以現場精彩絕倫的球賽，絕對是家庭/朋友聚會的最佳美味選擇。以富藍奇與邦妮的魔幻森林為主題，精心打造親子共處空間的富邦悍將親子席Family Zone，凡購票進場即可獲贈「富藍奇小方巾」一面，不僅要您放心看球、更讓您的寶貝開心玩樂。

富邦主場勝利，邀您與悍將同行。富邦悍將2019年與國際知名家電品牌Panasonic合作，凡主場例行賽事獲勝即從亞瑟王家族會員及全年季票卡友中抽出乙名頒發賽後MVP獎座，將進行「家電好禮」與「MVP簽名球」好禮二選一抽獎活動，包含43吋電視與掃地機器人等超值獎項，等你帶回家。

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關鍵字： 中職中華職棒富邦悍將
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