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舊愛還是最美　艾德里奇預告重返拓荒者終老

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▲拓荒者不滿里拉德和艾德里奇明星賽出賽時間太少。(圖／達志影像／美聯社)

▲艾德里奇（左）與曾與拓荒者里拉德（右）共事4季。(圖／達志影像／美聯社)

記者陳瑞浩／綜合報導

馬刺明星大前鋒艾德里奇（Lamarcus Aldridge）於2015年離開效力9年的拓荒者加入黑衫軍，至今效力馬刺第4年的艾德李奇於13日受訪時表示，自己將回到拓荒者在與主將里拉德（Damian Lillard）聯手，兩人甚至已討論過此事。

根據美媒《The Athletic》報導，艾德里奇將在生涯尾聲重返拓荒者與里拉德再度聯手，艾德里奇表示，「我一直跟里拉德說我一定會回去，並在那裡完成職涯，這是我與他已經在討論的事情，就是再一起聯手打球。」

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▲馬刺艾德里奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺艾德里奇。（圖／達志影像／美聯社）

里拉德於2013年加入拓荒者，與艾德里奇共事3季，他當年被譽為拓荒者明日之星，當年就拿下新人王，2015年艾德里奇離開拓荒者之時，里拉德已有場均21分、4.6籃板、6.2助攻、1.2抄截成績。

但艾德里奇於2015年因拓荒者戰績未有太突出進步，內心燃起回家鄉德州打球願望，當時馬刺也熱烈與他聯繫，休賽期間他就與馬刺簽下4年8000萬美元合約前往聖城。

艾德里奇於效力馬刺2年後，曾於2017年球季因球隊定位與打法不適應曾要求馬刺將他交易，但在馬刺球團與教練波波維奇（Gregg Popovich）勸說下最後仍選擇留在馬刺，並再簽下3年7230萬美元合約，他將於2021年合約到期。

▲▼馬刺艾德里奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺艾德里奇（後）預告自己將重返拓荒者與里拉德（前）聯手。（圖／達志影像／美聯社）

艾德里奇本季繳出21.2分、9籃板、2.4助攻、1.3阻攻，他生涯曾6度入選明星賽，拿下2度年度第二隊，他於拓荒者最後一年效力時則可繳出23.4分、10.2籃板、1阻攻成績。

艾德里奇效力馬刺目前以39勝29敗排名西區第5，拓荒者則以41勝26敗排名西區第4，兩隊雖有2.5場勝差，但以目前排名相當有機會於季後賽碰頭。

關鍵字： 馬刺艾德里奇拓荒者里拉德NBA
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