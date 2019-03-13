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球迷怒噴「賣掉球隊」　尼克老闆立馬下逐客令

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▲尼克老闆多蘭(James Dolan)(黑)。(圖／達志影像／美聯社)

▲紐約尼克隊老闆，詹姆斯多蘭(James Dolan)。　（圖／達志影像／美聯社）

 體育中心／綜合報導

紐約尼克10日以94比102不敵沙加緬度國王，而球迷似乎也對球隊的狀況感到不滿。當尼克隊老闆詹姆斯多蘭(James Dolan)離場時，就有球迷在球員通道附近朝他大喊「賣掉球隊」！沒想到覺得遭到冒犯的多蘭，當場就回應「你以後就在家看球賽吧」，隨後驅逐並禁止該球迷再進入麥迪遜花園廣場看球。

在尼克輸給國王的那場比賽，多蘭提前從球員通道退場時，遇到一位球迷朝他大吼「賣掉球隊」！他很快地上前回應，「你認為我該賣掉球隊？你想要再也不能來看比賽嗎？」他也向對方表示剛才的行為很失禮。當球迷認為自己只是在提出意見時，多蘭表示，「不，這不是意見，你以後就在家看電視享受球賽吧。」隨後也指示保全請該球迷離開場館。

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▼尼克隊老闆與球迷爭執。　（影片取自YouTube／TMZSports，如遭刪除請見諒。）

事後接受訪問談到此事時，多蘭表示，他星期二本來打算重新邀請這位球迷回來，並讓對方和球員們見面，不過他的想法改變了，因為他發現該球迷早就計畫好要與他發生爭執，並錄下影片。

多蘭提到，這位球迷埋伏在球員通道附近等著他經過，然後故意與他發生爭執，並錄下對質影片，隨後賣給一家名為TMZ的八卦新聞網站，因此，多蘭決定將禁止對方再進入麥迪遜花園廣場看比賽，「這項禁令是因為我們發現一切都是計畫好的，他們跟蹤我，你不能在麥迪遜花園廣場這麼做，你不能跟蹤球隊老闆，然後像當下那樣與他發生衝突」。

關鍵字： 紐約尼克NBA國王James Dolan
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