莫斯塔克斯擔任二壘新鮮人　「我覺得很舒適」

▲莫斯塔克斯續留釀酒人得到全新挑戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

明星三壘手莫斯塔克斯（Mike Moustakas）在今年續留釀酒人，雖然雙方不是首次合作，但總教練康賽爾（Craig Counsell）今年打算將他移防二壘，莫斯塔克斯從2007年進入小聯盟後12年來都沒有守過二壘，不過他倒是蠻喜歡自己新的守備位置，「我很享受守二壘，我感覺到相當舒適！」

莫斯塔克斯在皇家成名，也幫助堪薩斯大軍拿下2015年世界大賽冠軍，去年季中透過交易來到釀酒人，季末成為自由球員，不過在上個月釀酒人以一年1000萬美元（約3.1億台幣）將他續簽。根據《sportingnews》報導，莫斯塔克斯在大聯盟生涯防守了8070局再加上小聯盟3057局，都沒有過守二壘的經驗，這對他來說是個全新的挑戰。

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莫斯塔克斯也蠻樂於接受二壘新鮮人的身份，「我非常享受守二壘，這是個全新的挑戰我覺得十分有趣，而且也覺得相當舒適，目前對我而言最重要的事，就是為二壘防區做出更多的努力。」

▲莫斯塔克斯過去幾乎都擔任三壘手。（圖／達志影像／美聯社）



春訓期間莫斯塔克斯就開始在適應二壘守備。康賽爾面對媒體表示，「他表現的相當好，看來完全可以勝任二壘守備，他有著優秀的運動天賦。」

不過莫斯塔克斯其實並沒有得到很多實戰機會，在春訓期間已經守了40局的二壘，不過只有14次守備機會。並且身為球隊先發二壘手，莫斯塔克斯至今還沒有遇到雙殺守備的機會，新賽季在2週就要正式開始，很難想像一個大聯盟先發二壘手卻沒有執行雙殺的經驗。

莫斯塔克斯8年大聯盟生涯，出賽988場，過去都是以三壘手身份上場，去年在皇家有過守一壘的經驗，生涯打擊三圍0.251/0.307/0.431，累積147發全壘打、474分打點。