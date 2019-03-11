全英賽冠軍戰　竟有三成運彩迷押戴資穎輸陳雨菲贏錢

▲全英公開賽女單冠軍陳雨菲、亞軍戴資穎 。（圖／路透）

記者王翔／台北報導

戴資穎在10日和大陸陳雨菲爭奪全英公開賽冠軍失敗，也無法達成三連霸，不過這場賽前運動開盤的賠率相差極大，尤其是小戴生涯對陳雨菲是11連勝是極具參考的下注指標， 但最後結果是小戴輸球，身為莊家的運彩也沒有贏依舊要支出25萬，會發生這個現象，主要原因竟是有3成彩迷押戴資穎輸陳雨菲。

運彩提供的資料，這場比賽總共銷售350萬，賽前盤口看好戴資穎勝出，陳雨菲賠率較高，以不讓分的玩法來看，超過7成的消費者投注戴資穎將勝利並且衛冕成功、3成消費者投注高賠率的陳雨菲，台灣運彩初始盤口開出陳雨菲獲勝賠率為4.5倍、戴資穎獲勝僅賠1.08倍，最終陳雨菲勝出，由於賠率較高，台灣運彩整場比賽支付的獎金也因此超額支出25萬。

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戴資穎在全英賽出賽5場，運彩都有開盤，總計投注金額達到約1千萬，冠軍戰也達到350萬，尤其小戴對陳雨菲過往11勝0敗的紀錄，冠軍戰再加上愛國球迷，很難不押小戴，如此懸殊的對戰紀錄，加上本屆全英賽前面表現，仍有3成彩迷以高賠率為目的，後來結果竟是陳雨菲勝利，理論應該是莊家也會贏，卻還是賠錢下場，主因是雙方賠率相差過大造成。

▲戴資穎 。（圖／路透）