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國際田總公布東奧標準　高難度我國僅兩項三人超過

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▲亞運田徑200公尺楊俊瀚、小池祐貴(右)。（圖／記者張克銘攝）

亞運田徑200公尺楊俊瀚、小池祐貴(右)。（圖／記者張克銘攝）

體育中心／綜合報導

國際田徑總會公布2020東京奧運參賽規則與標準，將採用參賽達標制與積分世界排名並行的方式以限制參賽人數，達標期程除了10,000公尺、馬拉松、20公里競走、50公里競走與全能項目是從2019年1月1日開始至2020年6月29日截止；其餘項目從2019年5月1日起至2020年6月29日止。

基本上國際田徑總會還是希望淘汰達標制，而使用積分世界排名。但是很多落後的國家還是一時無法接受，也搞不清楚積分世界排名的規則，所以東京奧運依然是使用兩種制度，這個標準訂得非常的高，還是會有很多的名額還是要從積分世界排名來錄取。

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如果以國際田總訂定的東京奧運達標，目前我國只有楊俊瀚的200公尺20秒23超越20秒24；鄭兆村的標槍91.36公尺和黃士峰的86.64公尺超過85公尺達標成績，但這都是今年以前成績，真正開始計算是今年5月1日起，對我國選手要從達標直接取得是很高難度挑戰。

▲▼國際田總公布東京奧運達標成績。（圖／截自IAAF官網）

國際田總公布東京奧運達標成績。（圖／截自IAAF官網）

另外國際田總還有特殊規範：
1. 競走項目必須至少有三個國家以上的裁判，並且賽前須先經過A、B級丈量員遞交報告，主辦單位需要事先向國際田徑總會申請許可。
2. 馬拉松賽事特殊達標方式：錄取世錦賽馬拉松前10名、金標籤馬拉松賽事前五名、世界六大馬前10名。所有馬拉松成績必須是在國際A、B級丈量員遞交報告給國際田徑總會的賽道上取得，國際田徑總會定期列出合格賽事的清單，許多日本賽事雖然有獲日本田徑協會承認，但是只有國家C級丈量，一樣不被採認。
3. 全能項目的平均風速不得超過+2 m/s，單一項目不可超過+4 m/s
4. 每一項接力賽事項目16隊，錄取世錦賽接力項目前八名，與積分世界排名前八名
5. 新增男女混合4x400公尺接力項目

▲亞運田徑，男子標槍鄭兆村。（圖／記者李毓康‎攝）

亞運田徑，男子標槍鄭兆村。（圖／記者李毓康‎攝）

關鍵字： 東京奧運田徑參賽標準國際田總楊俊瀚鄭兆村黃士峰
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