全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

▲2019全英公開賽,戴資穎 。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽10日將進行各項決賽賽事，世界球后戴資穎決賽對決目前排名第4的大陸陳雨菲，一拼在全英賽女單三連霸的霸業，最終戴資穎以兩個17：21落敗，很可惜無緣締造三連霸，陳雨菲也終於終止了雙方交手的12連敗。

在2017、2018年拿下全英賽冠軍的戴資穎，首輪和16強擊敗加拿大李文珊、美國華裔張蓓雯，8強賽直落二擊敗印度塞娜（Saina Nehwal），4強鏖戰三局2比1擊敗日本山口茜，第三度挺進決賽，碰上陳雨菲，雙方對戰11次戴資穎全勝，最近一次交手是在去年法國公開賽三局收下勝利。

請繼續往下閱讀...

本次交手第一局，一開始23拍來回戴資穎對角調動，讓陳雨菲撲救不及，戴資穎接發大對角、直線攻擊3：1，回擊出界被追至3平，戴資穎掛網讓陳雨菲一分反超，戴資穎對角下殺追平，但又掛網出界4：10，陳雨菲出界，戴資穎5：11落後。

不過戴資穎再掛網、出界掉分5：14被拉開差距，陳雨菲撥對角出界，戴資穎回擊出界網前回放，讓陳雨菲愣住，戴資穎斜線切球陳雨菲掛網，戴資穎接連出界9：17，陳雨菲也出界，戴資穎勾對角取分、下殺攻擊，再一個網前小球13：17，陳雨菲誤判掉分，戴資穎lucky ball 17：19但回擊不及，陳雨菲先拿下局點，戴資穎17：21先讓出。

第二局雙方先戰成1平，戴資穎翻網球2：1，不過陳雨菲再追平，陳雨菲發球出界但下一個近身球3：3，陳雨菲挑戰成功反超，戴資穎網前回放出界不過網前下殺5：6，陳雨菲lucky ball取分，戴資穎5：8，陳雨菲網前殺球掛網，戴資穎挑後場追至8平，不過戴資穎判斷失誤掉分、掛網，先以8：11落後。

戴資穎斜線殺球但下一球又出界9：12，戴資穎回擊掛網，陳雨菲發球失誤，陳雨菲驚險救球，但戴資穎大斜線攻擊11：13，戴資穎失誤增多再掉分，陳雨菲掛網，戴資穎又出界12：16，陳雨菲挑戰失敗，戴資穎回擊不及14：17，戴資穎勾大對角，讓陳雨菲來不及，戴資穎lucky ball追至17平。

戴資穎近身球被陳雨菲守住，回防後場不及掉分，戴資穎掛網17：19，讓陳雨菲取得賽末點，戴資穎以17：21落敗。最終戴資穎對戰陳雨菲吞下首敗，本屆奪下亞軍，也無緣創下全英賽三連霸紀錄，不過戴資穎接下來將要力拼4月開始的奧運積分賽事。