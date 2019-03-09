脫下球衣換上西裝　張容軒、林郅為出席GQ「紳士遊行」帥炸了！

▲（圖左）張容軒與林郅為，出席《GQ》SuitWalk「紳士遊行」。（圖／匯傑國際行銷提供 以下同）

體育中心／綜合報導

近幾天台北下著綿綿細雨，但卻澆不熄上百位「紳士」們9日參加第六屆SuitWalk「紳士遊行」的熱情，知名西裝品牌「東潮時裝西服」邀請兩位近200公分的SBL球星林郅為、張容軒參與這場時尚盛事，並且為兩位打造專屬的「紳士」造型，顯眼的身高加上帥氣的西服球鞋混搭，模樣超級吸睛。

由台灣男性時尚雜誌《GQ》主辦SuitWalk已邁入第六屆，今年與台北市政府擴大打造「2019台北國際紳仕週」，其中9日在信義區微風南山的紳士遊行尤為重要，主辦單位邀請國內外知名時尚達人、各界紳士參加各界同好一起穿西裝走上街頭，讓所有人看見西裝的魅力。

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東潮時裝西服特別為富邦勇士前鋒林郅為、金酒前鋒張容軒打造專屬的西服穿搭參加遊行。東潮時裝西服總監Eason表示，他們現在提倡「新紳活運動」，是一種以西裝造型為主體的雅痞新思維，透過與其他風格衣著結合的方式讓西服更加平易近人，兩位球員穿著的風格為紳士裝混搭，搭配球鞋及個性的錶款展現個人風格，利用身高優勢結合格紋西裝，混搭風衣及大衣襯托身形比例，相當適合他們。

「以前比較少有機會參加時尚類型的活動，因為身高比較高的關係，所以除了訂做之外，並沒有什麼西裝可以選擇，平常也沒太多機會穿這樣的衣服，這次受邀來參加這個活動感覺很新鮮」林郅為說到，「到現場看到很多把西裝穿的很帥的人，算是大開眼界。」

張容軒也表示，常常看NBA球員很常做西裝搭配球鞋的穿搭，自己曾經嘗試過但穿起來感覺就是怪怪的，這次透過東潮協助服裝設計，搭配球鞋穿起來真的很好看，經過這次參加活動的經驗後，也會開始嘗試看看這樣正裝搭配運動風的穿搭風格。

為了這次SuitWalk的活動穿搭，手錶品牌CASIO卡西歐特別提供EDIFICE錶款作為兩位球員的穿搭配件，林郅為配戴ERA-110全新系列ERA-110GL-1A錶款，玫瑰金錶圈並搭配黑色的錶盤設計，沉穩的時尚風格讓整體穿著顯得更有品味，而容軒配戴的是全新指針錶款EFB-105SBD/SBL系列，真皮錶帶則搭配簡潔的白色錶盤有畫龍點睛的效果。