林家正本季第3轟出爐　3分砲讓他坐穩打點王

OPPO TACO@lin_lyle with his third home run of the season and the Pac-12 RBI leader has more!



, Sun Devils!



388 feet

99 MPH off the bat

32 launch angle pic.twitter.com/83SgSrKYtB — Sun Devil Baseball (@ASU_Baseball) 2019年3月9日

▲林家正3分砲炸裂



記者黃詩崴／綜合報導

旅美讀書的林家正，目前效力的亞利桑那州立大學戰績排在太平洋12校聯盟龍頭，今（9）日主場交手賽維爾大學，林家正敲出一發3分砲幫助球隊以5比0氣走對手，林家正也在今天灌進3分打點後，讓他在打點榜上與隊友稍微拉開差距，坐穩打點王寶座。

今天林家正擔任球隊第四棒指定打擊，在3局下一、二壘有跑者時，將球擊出中右外野3分全壘打，這是他本季第3轟，賽前，林家正以20分打點位居聯盟打點王，隊友托克森（Spencer Torkelson）則以19分打點緊追在後，但在他一舉進補3分打點後，與托克森拉開了點差距。

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▲林家正去年被太空人選中。（圖／翻攝自林家正粉絲專頁）



林家正去年在大聯盟選秀獲得太空人第29輪指名，幾經思考後，決定回到亞歷桑納州立大學，與大聯盟經驗捕手共同自主訓練。傳統強權亞利桑那州立大學，本季目前也保持著13勝0敗的全勝戰績，坐穩太平洋12校龍頭，在強隊又能保有好成績都是林家正爭取選秀會更高排名的籌碼。