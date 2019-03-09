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哈登單打1015次最多　二到五名衛少+字母哥+KD+DDR還輸

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▲火箭哈登。（圖／CFP）

▲哈登單打次數聯盟第一。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

先前火箭因為多名主力相繼受傷，導致哈登(James Harden)必須一人扛起球隊，在他帶領下休士頓也從西區倒數第2的戰績衝到第4名，「大鬍子」更打出連續32場30分的歷史第2紀錄，由於幾乎都是由他做進攻發動機，據統計哈登的單打次數來到1015次高居聯盟第一，後4名球員加起來的次數都沒他多。

眾所皆知哈登的買犯能力在聯盟中獨樹一幟，加上又有優異的外線能力以及撕裂禁區的技術，幾乎無解的單打也讓許多防守者非常頭痛，而在保羅(Chris Paul)、卡佩拉(Clint Capela)等主力球員接連因傷缺戰後，火箭就更加仰賴哈登的單打。

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據NBA分析師比爾(Tommy Beer)統計，哈登的單打次數來到1015次，是全聯盟最多，排在第2的是衛斯布魯克(Russell Westbrook)的268次，第3則是迪羅臣(DeMar DeRozan)的260次，第4是杜蘭特(Kevin Durant)的252次，第5是安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的231次。

▲▼哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛少+字母哥+KD+DDR的單打次數加總也不及哈登。（圖／達志影像／美聯社）

可怕的是，另外4名球員的單打次數全部加起來也不過1011次，仍無法超越哈登一人的單打，可見「大鬍子」完全是單打領域的霸主。另外哈登一共出手1483次，單打1015次，單打比例68.4％，這三項數據同樣高居聯盟第1，與其他球員單打不同，哈登幾乎是憑藉單打把整支球隊撐起來。

即便現在火箭依靠哈登單打取得巨大成功，但接下來進入季後賽，各隊防守強度將會大幅提升，若只靠「大鬍子」，勢必會讓對手非常好防守，必須要有其他球員出面分擔壓力，也才有機會去衝擊總冠軍。

▲火箭哈登、法瑞德（圖／CFP）

▲哈登。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭哈登
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