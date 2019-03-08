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中職／春訓挨轟不在意　王鴻程強調攻擊好球帶

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▲中信兄弟投手王鴻程。（圖／中信兄弟提供）
▲王鴻程。（圖／中信兄弟提供）  

記者陳立勳／屏東報導

中信兄弟投手王鴻程去年表現下滑，尤其控球不理想是關鍵，王鴻程表示，今年投球目標攻擊好球帶，不要投太閃，春訓即使被敲全壘打也不在意。

前年王鴻程加入中信兄弟，出賽8場，拿1勝，防禦率1.12，一度扛下球隊守護神，但去年一軍僅出賽7場，戰績1敗1救援，防禦率12.00，二軍出賽14場，12.2局，11次三振，16次四死球，防禦率4.97，整體表現並不理想，去年底參加亞洲棒球冬季聯盟調整。

王鴻程表示，目前春訓進度照計畫走，去年好壞球落差很大，今年投球目標攻擊好球帶，不要投得太閃，盡量往中間投，這幾場熱身賽投下來，發現壘上有人時比較著急，在牛棚準備就要模擬節奏，本身速球具有伸卡效果，今年希望製造多一點滾地球，可以靠隊友幫忙解決，不但可以省下很多球數，用球數少也可以連續出賽。

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王鴻程表示，今年按部就班，做自己該做的事情，太強求反而亂了步調，去年心態上不敢面對打者，去年一度改過投球動作，但不是自己想要的感覺，也找不到揮臂的感覺，投手教練希望他找到最舒服的投球動作，提醒不斷攻擊好球帶。

王鴻程表示，去年心理層面不夠強壯，他開玩笑說現在即使熱身賽被敲全壘打，也不會特別在意，因為不去嘗試也不知道結果怎麼樣，相信自己把球投出去，勇敢面對打者。

關鍵字： 中職中信兄弟
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