中職／許基宏2分砲助威　中信9比1大勝富邦



▲許基宏。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／屏東報導

中信兄弟8日自辦熱身賽交手富邦悍將，此役中信打線敲出16支安打，反觀富邦僅有3支安打，第7局中信攻下5分大局，包括許基宏替補上場掃出2分砲，終場中信9比1大勝富邦。

中信首局先馳得點，王威晨擊出右外野安打，吳東融揮出左外野二壘安打，陳子豪擊出一壘強勁滾地球形成安打，帶有2分打點。

第4局富邦有所回應，胡金龍擊出左外野安打，並且成功盜上二壘，高國輝補上中外野安打，富邦打下第1分。

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中信下半局持續進攻，彭政閔擊出右外野二壘打，推進上三壘後，詹子賢擊出安打，帶有1分打點，第6局林書逸、詹子賢分別擊出左外野二壘打，中信再得1分。

第7局中信大舉進攻，陳偉漢內野安打上壘，許基宏敲出中、右外野2分打點全壘打，詹子賢、林明杰分別出現安打，並且帶有打點，中信單局攻下5分，最後中信9比1勝出。

富邦洋投伍鐸（Bryan Woodall）先發4局，被擊出7支安打，投出5次三振，1次四死球，失3分，游霆崴中繼2局失2分，張竣龍0.1局失5分，賴鴻誠後援1.2局無失分，羅嘉仁1局無失分，中信投手群楊志龍先發5局，被敲出2支安打，投出4次三振，沒有任何四死球，僅僅失掉1分非自責分，黃恩賜中繼2局無失分，鄭佳彥、陳柏豪各投1局無失分。