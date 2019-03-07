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中職／富邦悍將開季商品　全新款搶先預告

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▲富邦悍將開季商品預告。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將開季商品預告。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將2019商品今年度富邦球團以悍將認同高度具現、經典質感全面提升、棒球生活深度融合、紀念品項多角開發為四大主軸，推出球員影像、閃電隊徽、經典不敗與生活小物等數十種全新品項，自3月20日起結合悍將旗艦店店慶活動陸續發售，全品項將於4月5日悍將主場開幕戰提供選購。

2019悍將首波主打商品「球員影像系列」，包含結合六大精神標語與球員經典一瞬的「球員影像短袖Ｔ恤」，以及「球員影像應援毛巾」、「球員影像應援扇」，都將成今年場邊悍將應援必備單品，融合潮流因子與勁爆能量的閃電悍將隊徽套印在短袖T恤、斗篷披巾、棒球夾克與球帽上，充滿時尚概念與潮流態度的設計，將成為今年球季最吸睛的單品。

悍將單品質感進化，2019球衣除兩袖臂章更換為年度口號及北方王者臂章外，身側新增的藍色彈性透氣裁片大幅提升整體的舒適度與機能感，呈現出更加俐落有型的視覺感；經典背號T恤號碼採用特殊沖孔印刷效果，增添運動感，胸口隊徽採厚膠印製，再造經典質感；勁黑機能長袖帽T與連帽拉鍊夾克，首次採用機能布料打造，延展性與透氣性提升外，立體剪裁與時下運動休閒風格的流行穿搭相互呼應；本壘板造型隊徽的球迷版球員帽T，展現出與球員同一陣線的堅決恆心。

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今年球季悍將推出女性專屬長版帽Ｔ，以及大量運用藍白灰三色拼接的長袖拼接服飾，搭配悍將各式單品，讓整體LOOK不再單調無趣，更顯多層次拼接穿搭風格；可愛與實用兼具的「嬰兒包屁球衣」以及「捕手護具圍兜」，家中寶貝穿上化身最萌悍將。

吉祥物受悍將球迷喜愛，球團推出「Frankie站姿玩偶」，陪伴每一位球迷身旁共度歡樂時光，另外球團也推出Q將瓶蓋頭驚喜包、球衣造型托特包、OYO sports休息室玩具組、球衣造型票卡夾、鑰匙圈及零錢包等多元紀念品項。

關鍵字： 中職富邦悍將
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