中職／統一獅開幕戰預售　7日率先開放VIP會員



▲統一獅隊開幕戰系列預售票開賣。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

迎接中華職棒30年球季，統一7-ELEVEn獅隊30週年主場開幕戰將於3月24日下午5點05分於台南棒球場熱鬧開打，球團結合30週年也將推出一系列主題活動，3月24日到3月31日將規劃成OPENING DAY主題活動，首波主題活動將結合三十週年活動進行，球隊也將推出30週年主題球衣，將在3月日24日首度亮相，並結合OB選手活動，邀請大家一起來同樂。

3月24日到3月31日統一獅主場賽事門票，將於3月7日中午12點起到3月9日11點59分開放2018年統一獅VIP會員優先購票，而一般售票將於3月9日中午12點起，全台統一超商ibon售票系統搶購預售票，此外，台南棒球場三月主場賽事，外野因配合台南市政府體育處進行看台整建，外野看台第一層將不開放進場，僅開放第二層看台，若造成不便，請多見諒。

迎接統一獅榮耀30週年，OPENING DAY系列主題活動，凡購買預售票者，現場排隊可兌換「統一獅30週年PROUD紀念榮耀旗幟」一支，3月24日、3月30日及3月31日每場限量1000支，邀請球迷透過全台統一超商ibon售票系統，搶購預售票，現場可提早排隊兌換限定好禮，2019年起，統一獅週六、週日主場「現場售票票價」將調整為內野全票450元、內野半票350元、外野全票300元，鑽石席550元、咖啡席450元、黃金席750元（包含餐點），本壘後方家庭席2750元（五人入座，包含餐點）

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另外，家長和寶貝小孩最喜歡的超人氣寶貝球僮活動，將於3月8日中午12點起，開放家長球迷網路預購，搶先預約每場僅此一席的寶貝球僮活動。預約網址：https://www.uni-lions.com.tw/event-list.aspx