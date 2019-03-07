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中職／統一獅台南主場限定　寶貝球僮席8日開放報名

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▲統一獅隊寶貝球僮開放報名。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊寶貝球僮開放報名。（圖／統一球團提供） 

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊利用大本營台南棒球場內有限的空間，設計規劃出各種符合不同族群需求的特別席次，其中又以能夠近距離體驗球賽高張力的寶貝球僮席次最受到歡迎。

2019年寶貝球僮席預計將於3月8日中午12點在統一獅官方網站開放預約報名，想要和家中小寶貝一起在台南棒球場留下不同回憶的爸爸媽媽們千萬別錯過。

配合台南棒球場外野施工工程，今年在特殊席次上有部分異動，外野烤肉席上半季將不開放購買，不過因應台南主場賽事增加，寶貝球僮席次也將上升到40場，只要網路預約報名成功，就可以讓家中的小小一號隊友擔任該場賽事的送球球僮，不但家長可陪同在專屬座位欣賞球賽，球團也會安排專業工作人員在一旁協助指導小朋友送球工作與維護安全。

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除了體驗送球球僮的工作，活動中也包含了吉祥物萊恩合影紀念時間，賽後還可以獲得個人專屬的球僮體驗證書，讓大小朋友能夠透過不同的角度參與球賽的進行，寶貝球僮席次將於3月8日在統一獅官網開放報名。

職棒30年統一獅臺南主場寶貝球僮資訊：
開賣時間：3月8日中午12點
席次價位：每席NT 1,200（含4個座位及專屬證書）
購買網址：https://www.uni-lions.com.tw/event-list.aspx

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅
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