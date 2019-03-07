日職／王柏融改回高抬腿　潘忠韋：長打可以期待



▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／台北報導

日本職棒日本火腿鬥士隊台灣球員王柏融春訓熱身賽打擊狀況不差，福斯體育台球評潘忠韋觀察，王柏融基本上不打壞球，並且回到原生的打擊動作。

從春訓熱身賽一路到現在，王柏融除了在札幌巨蛋2場沒有出現安打，其他場次幾乎場場敲安，打擊狀況不差，潘忠韋表示，王柏融具備所有好打者的特質，從春訓熱身賽至今，除了3月3日那一場對橫濱左投今永昇太的第一打席，比較積極去揮2顆下墜的變速球，春訓熱身賽至今幾乎不打壞球，這一點是很困難的，回到札幌巨蛋主場可能比較亢奮，但後面幾次打席選球回到自己正常步調。

潘忠韋表示，去年王柏融在高抬腿打擊動作方面有點不穩定，但去年季後補強訓練，熱身賽看下來看起來成果不錯，目前身體狀況還不至於太疲勞，高抬腿不影響節奏感，如果柏融能維持狀況，揮棒的力量輸出不用太擔心，畢竟外界會期待王柏融的長打，只要擊球點能顧好，相信長打表現不會太差，這部分可以期待。

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潘忠韋觀察，去年王柏融有段時間沒有採用高抬腿，但去年季後回到剛進職棒時旗的高抬腿，這樣子蓄力可以做到更好，力量釋放更好，記得王柏融在2014年仁川亞運、U21世界盃都是高抬腿，這是柏融的原生打擊動作，如今他強化自己的身體能量，看起來身體更厚實，跟訓練方面有關係，目前看起來都不錯。

潘忠韋認為，隨著官辦熱身賽開始，對方投手強度提高，主審好球帶適應，每次打席都會印在王柏融的腦海裡，春訓熱身賽都是參考，目前王柏融專注在擊球點的微調，在札幌巨蛋2場沒有安打，可能心情太亢奮或是太出力多少有關係。