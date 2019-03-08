中職／體操正妹卉妮回鍋LamiGirls　應援曲場邊偷學不少

▲LamiGirls回鍋新人卉妮。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃詩崴／綜合報導

LamiGirls本季迎來4位新成員，其中卉妮在經歷過2年專心學業的日子後，在新賽季強勢回歸。卉妮全家都是死忠桃猿球迷，在離開LamiGirls期間還是會抽空進場擔任「10號隊友」，在觀眾席上遇到新球員的應援曲卉妮也會在場邊「偷學」，這也讓她在回歸後更輕易地就上手。

卉妮在2015年從LamiGirls「萬中選一」選秀會中脫穎而出，當時就累積不少人氣，不過那時她還需要兼顧學業，以及平時還有接平面拍攝的工作，因此在2017年決定離開LamiGirls，先把心思放在學業上，她也在去年從台北教育大學體育系畢業。

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卉妮曾經是體操國手，這也讓她的筋骨在LamiGirls陣中算是相當柔軟。雖然卉妮在今年LamiGirls新加入的4人中算回鍋「老將」，但在她缺陣的這2年間，桃猿還是有不少心血加入，因此卉妮表示，「這次重回球隊要更加的努力。」

▲LamiGirls春訓開訓採訪，卉妮（圖／記者林敬旻攝）



在卉妮缺陣的期間，她依舊會抽空到場幫桃猿加油，可是坐在觀眾席的她，會感到非常技癢，很想馬上歸隊，面對之前沒練過的新應援曲，她也會在場下「偷學」一些，這也有助於她在歸隊後更快上手。

中職啦啦隊生態時常有轉隊現象，不過卉妮在完成學業後毫不考慮就重返桃猿，她說，「我們全家都是死忠的桃猿球迷啊！」

面對回歸的LamiGirls生涯，卉妮感覺就像沒離開過一樣，儘管成員略有變動，但大家感情還是依樣好。過去卉妮比較少有機會可以參加大型活動，其中她最期待的便是桃園的跨年晚會，想要陪著桃園市民一起倒數；迎來新年。

▼卉妮期待能夠參加桃園的跨年活動。（圖／記者林敬旻攝）

