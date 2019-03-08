運動雲

> >

中職／體操正妹卉妮回鍋LamiGirls　應援曲場邊偷學不少

ETtoday運動雲

▲▼LamiGirls春訓開訓採訪，新人卉妮（圖／記者林敬旻攝）

▲LamiGirls回鍋新人卉妮。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃詩崴／綜合報導

LamiGirls本季迎來4位新成員，其中卉妮在經歷過2年專心學業的日子後，在新賽季強勢回歸。卉妮全家都是死忠桃猿球迷，在離開LamiGirls期間還是會抽空進場擔任「10號隊友」，在觀眾席上遇到新球員的應援曲卉妮也會在場邊「偷學」，這也讓她在回歸後更輕易地就上手。

卉妮在2015年從LamiGirls「萬中選一」選秀會中脫穎而出，當時就累積不少人氣，不過那時她還需要兼顧學業，以及平時還有接平面拍攝的工作，因此在2017年決定離開LamiGirls，先把心思放在學業上，她也在去年從台北教育大學體育系畢業。

請繼續往下閱讀...

卉妮曾經是體操國手，這也讓她的筋骨在LamiGirls陣中算是相當柔軟。雖然卉妮在今年LamiGirls新加入的4人中算回鍋「老將」，但在她缺陣的這2年間，桃猿還是有不少心血加入，因此卉妮表示，「這次重回球隊要更加的努力。」

▲▼LamiGirls春訓開訓採訪，新人卉妮（圖／記者林敬旻攝）

▲LamiGirls春訓開訓採訪，卉妮（圖／記者林敬旻攝）

在卉妮缺陣的期間，她依舊會抽空到場幫桃猿加油，可是坐在觀眾席的她，會感到非常技癢，很想馬上歸隊，面對之前沒練過的新應援曲，她也會在場下「偷學」一些，這也有助於她在歸隊後更快上手。

中職啦啦隊生態時常有轉隊現象，不過卉妮在完成學業後毫不考慮就重返桃猿，她說，「我們全家都是死忠的桃猿球迷啊！」

面對回歸的LamiGirls生涯，卉妮感覺就像沒離開過一樣，儘管成員略有變動，但大家感情還是依樣好。過去卉妮比較少有機會可以參加大型活動，其中她最期待的便是桃園的跨年晚會，想要陪著桃園市民一起倒數；迎來新年。

▼卉妮期待能夠參加桃園的跨年活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼LamiGirls春訓開訓採訪，新人卉妮（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： LamiGirls卉妮中職棒球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

熱門新聞

全英賽／戴資穎31分鐘直落二退張蓓雯　晉級8強將對上塞娜

日職／王柏融春訓狀況好　潘忠韋：幾乎不打壞球

全英賽／戴資穎頻送驚艷回擊再登BWF好球　網讚：這銷魂的反拍

國民小史本季年薪3830萬最高　哈波馬查多擠不進前10

中職／麥卡貝240場例行賽全程轉播！爪TV新增子母畫面

用毛巾遮住總得分超喬丹的激動　詹皇：我們都想成為MJ

讀者回應

﻿

最新新聞

1岸孝之壓制阪神虎　5局失1分

2踩衛冕軍進4強　林蝶：像一場夢

3維持好狀況　楊志龍強化體能避傷

4短髮正妹卉妮回鍋　應援曲偷學不少

5火力甦醒　陳育緹飆分扳倒文化

熱門新聞

1戴資穎直落二退張蓓雯　晉8強對塞娜

2王柏融春訓狀好　潘忠韋：不打壞

3戴資穎再登BWF好球　網：這銷魂反拍

4MLB本季年薪榜　小史3830萬最高

5麥卡貝全程轉播！爪TV新增子母畫面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366