全英賽／戴資穎頻送驚艷回擊再登BWF好球　網讚：這銷魂的反拍

▲戴資穎 。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽7日進行各項16強賽事，世界球后戴資穎16強賽將對上美國華裔張蓓雯，頻頻送出無人能敵的精彩好球，並順利拿下勝利晉級8強，而對戰精華隨即被放上BWF官方臉書粉專，網友也大讚，「實在太強了！」

BWF影片中，戴資穎在第一局回擊掛網加上出界，一度以1：8落後，不過頻頻攻擊要回領先，戴資穎10：9領先反手回擊，張蓓雯雖然順利回擊，不過戴資穎一記刁鑽角度回擊，精準壓在線上，第一局局點戴資穎網前輕放，讓張蓓雯難以反應，順利拿下。

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第二局戴資穎12：9領先，輕挑大對角的反拍回擊，戰至20：14，戴資穎再一個反拍回擊輕放過網，順利以直落二拿下勝利，也讓球評讚譽，「猜不出他會這樣打。」「太令人驚艷了。」而其實在15：11時，戴資穎還有一球精彩低點回擊拿下分數，整場頻頻送出好球。

網友看完也是紛紛留言讚嘆，「銷魂的反拍。」「哇這賽末點這一分…。」「反手拍超強啊！」「沒有人能超越戴資穎的技巧。」「又是反手拍！」「這真的太神了！」許多網友也為戴資穎繼續前進三連霸加油。

戴資穎8強賽將對上印度好手塞娜，出賽時間是8日晚間6點準時開打。