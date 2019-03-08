全英賽／戴資穎8日晚間6點對決塞娜　拼交手13連勝晉4強門票

▲戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽8日將進行各項8強賽事，世界球后戴資穎首輪輕鬆晉級後，16強賽將對上美國華裔張蓓雯，再一個直落二收下勝利，進入8強的對手是印度好手塞娜（Saina Nehwal），要一爭晉級4強門票，可惜的是，6組台將出賽全英賽，僅剩戴資穎順利挺進8強。

在2017、2018年拿下全英賽冠軍的戴資穎，力拼三連霸而來，首輪對上加拿大李文珊，輕鬆以直落二收下勝利，僅花了29分鐘，16強賽對上張蓓雯，第一局前半段遭遇小亂流，不過仍穩穩以直落二晉級，也只花了31分鐘，挺進8強賽的對手是塞娜，雙方交手過19次，在去年就對決了6次，包括在亞運碰頭，不過戴資穎直取12連勝，上次輸球已經是在2013年。

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戴資穎如果順利擊敗塞娜，4強賽將要對上日本山口茜和大陸何冰嬌對決的勝方，而戴資穎的8強賽事被安排在所有賽程的第一場，將在8日晚間6點（台灣時間）準時登場，球迷們終於不用熬夜看比賽。

女單晉級8強的好手除了戴資穎、塞娜、山口茜、何冰嬌，籤表下半區還有南韓一姊成池鉉、大陸一姊陳雨菲、倫敦奧運冠軍大陸李雪芮、日本奧原希望。

▼塞娜 。（圖／達志影像／美聯社）