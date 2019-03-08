國民小史本季年薪3830萬最高　哈波馬查多擠不進前10

▲國民「天才小史」史特拉斯堡。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟官網公布2019球季年薪排行榜，不過接連創下北美四大職業運動合約紀錄的馬查多（Manny Machado）和哈波（Bryce Harper）連前10名都擠不進去。最高年薪由國民「小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）拿下，今年年薪高達3830萬美元。

史特拉斯堡在業餘時期就備受期待，被外界封為「天才小史」。他在2009年選秀會首輪第一順位國民被挑中，成為當年的選秀狀元。他在2016年與國民達成一張7年1.75億美元延長合約，過去2年年薪約1830萬美元，今年球季年薪翻倍成長，來到了3830萬美元，成為大聯盟本季年薪最高的球員。

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年薪排行第2名的同樣來自於國民隊，王牌薛茲爾（Max Scherzer）在2015年簽下7年總值2.1億美元合約，上季年薪約2214萬美元，今年年薪也是大幅成長，達到3740萬美元。

▲國民王牌薛茲爾。（圖／達志影像／美聯社）



響尾蛇王牌投手葛蘭基（Zack Greinke）於2015年簽下6年2.06億美元合約，平均薪資3433萬美元寫下大聯盟紀錄，今年球季年薪3450萬美元排行第3名。天使球星楚特（Mike Trout）本季年薪3410萬美元排第4，也是年薪前5名中唯一的野手，至於第5名則是紅襪投手普萊斯（David Price）的3100萬美元。

馬查多今年以10年3億美元合約加盟教士，雖然平均年薪高達3000萬美元，不過本季年薪只有1200萬美元。與費城人簽下13年3.3億美元北美職業運動最大合約的哈波，本季年薪為1153萬美元，兩人的年薪數字只能排在第100和第109位。

▲費城人哈波。（圖／達志影像／美聯社）



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