運動雲

> >

國民小史本季年薪3830萬最高　哈波馬查多擠不進前10

ETtoday運動雲

▲史特拉斯堡今天被巨人打線打爆(圖／達志影像／美聯社)

▲國民「天才小史」史特拉斯堡。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟官網公布2019球季年薪排行榜，不過接連創下北美四大職業運動合約紀錄的馬查多（Manny Machado）和哈波（Bryce Harper）連前10名都擠不進去。最高年薪由國民「小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）拿下，今年年薪高達3830萬美元。

史特拉斯堡在業餘時期就備受期待，被外界封為「天才小史」。他在2009年選秀會首輪第一順位國民被挑中，成為當年的選秀狀元。他在2016年與國民達成一張7年1.75億美元延長合約，過去2年年薪約1830萬美元，今年球季年薪翻倍成長，來到了3830萬美元，成為大聯盟本季年薪最高的球員。

請繼續往下閱讀...

年薪排行第2名的同樣來自於國民隊，王牌薛茲爾（Max Scherzer）在2015年簽下7年總值2.1億美元合約，上季年薪約2214萬美元，今年年薪也是大幅成長，達到3740萬美元。

▲▼ 國民強投薛茲爾（Max Scherzer）。（圖／路透）

▲國民王牌薛茲爾。（圖／達志影像／美聯社）

響尾蛇王牌投手葛蘭基（Zack Greinke）於2015年簽下6年2.06億美元合約，平均薪資3433萬美元寫下大聯盟紀錄，今年球季年薪3450萬美元排行第3名。天使球星楚特（Mike Trout）本季年薪3410萬美元排第4，也是年薪前5名中唯一的野手，至於第5名則是紅襪投手普萊斯（David Price）的3100萬美元。

馬查多今年以10年3億美元合約加盟教士，雖然平均年薪高達3000萬美元，不過本季年薪只有1200萬美元。與費城人簽下13年3.3億美元北美職業運動最大合約的哈波，本季年薪為1153萬美元，兩人的年薪數字只能排在第100和第109位。

▲▼費城人哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人哈波。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大聯盟年薪天才小史
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

熱門新聞

全英賽／戴資穎31分鐘直落二退張蓓雯　晉級8強將對上塞娜

日職／王柏融春訓狀況好　潘忠韋：幾乎不打壞球

用毛巾遮住總得分超喬丹的激動　詹皇：我們都想成為MJ

中職／麥卡貝240場例行賽全程轉播！爪TV新增子母畫面

中職／蔡齊哲5局無安打吸引恐龍關注　兄弟7比0完封勝

才29歲被德國「戰力外」　世界盃金靴穆勒開譙

讀者回應

﻿

最新新聞

1全力詹失靈　詹皇上場時間將縮限

2MLB本季年薪榜　小史3830萬最高

3太空人開價凱戈2張短約

4林子偉3支1　派卓亞傷後敲安

5張育成熱身賽先發　3支0吞1K

熱門新聞

1戴資穎直落二退張蓓雯　晉8強對塞娜

2王柏融春訓狀好　潘忠韋：不打壞

3詹皇用毛巾遮住總得分超喬丹的激動

4麥卡貝全程轉播！爪TV新增子母畫面

5蔡齊哲好投　NC恐龍想知道他是誰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366