全英賽／辛度三局無緣逆轉成池鉉　首輪爆冷出局拼首冠夢碎

▲辛度。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽6日正式開戰，女單部分，印度頭號女單辛度(P. V. Sindhu)首輪對上南韓一姊成池鉉，雙方三局大戰後無緣上演逆轉，1比2（16：21、22：20、18：21）吞敗，去年闖進全英賽四強的他，沒能在本屆開胡。

大會第五種子辛度在去年年終總決賽一舉奪冠，打破萬年老二魔咒後，信心十足力拼全英賽印度女單選手的首座冠軍，當時印度羽球國家隊戈比昌德（Pullela Gopichan）提到，「2019年的目標是全英賽的冠軍。」首輪對上交手14次的成池鉉，握有8勝，不過最近一次交手成池鉉直落二拿下，本次交手首局辛度手上失誤太多，先以16：21讓出。

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第二局雙方四度平手，成池鉉原先握有領先優勢，一度13：9領先，不過辛度連下4分追至13平，成池鉉再拉開4分差距，不過讓辛度連下5分一舉拿下局點22：20扳回一城。到了決勝局，前半段雙方比數仍相當糾纏，不過到了9平之後，成池鉉連下6分。

成池鉉15：9領先，辛度再度被拉開至8分差，不過到了13：20，成池鉉一直無法拿下賽末點，讓辛度連續連拿5分追至18：20，不過最後辛度還是以18：21落敗，雙方大戰81分鐘才分出勝負，辛度賽前希望衝擊冠軍的心願也未能達成。

不過印度女單還有塞娜（Saina Nehwal）還能一拼冠軍，首輪對手是蘇格蘭的吉爾莫（Kirsty GILMOUR）。

▼ 南韓羽球女單一姊成池鉉 。（圖／CFP）