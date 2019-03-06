運動雲

> >

葛雷自爆被洋基逼丟滑球　被改造成田中將大導致成績變爛

ETtoday運動雲

▲洋基，葛雷（sonny gray）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基在休季賽將葛雷（Sonny Gray）交易至紅人。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

紅人先發投手葛雷（Sonny Gray）上季成績不如預期，休賽季被洋基交易出去。他自爆在洋基期間不斷被逼迫丟更多的滑球，稱球團想要將他改造成田中將大的投球類型，最後連自己拿手的曲球也連帶受到影響，導致成績不佳。

在接受《The Athletic》記者薩瑞斯（Eno Sarris）訪問時，葛雷自爆被洋基球團逼迫丟滑球，「他們超愛滑球，滑球很棒，數據也顯示滑球是個很好的球種，不過你可能沒注意到當丟那麼多滑球時而造成球數落後。他們總是想要我變成田中將大，但我投球型態跟他完全不同。」

請繼續往下閱讀...

葛雷繼續表示，「我對滑球的控制能力不是很好，我希望在2好球情況下，丟一顆本壘板前落地的滑球。我沒有像田中將大一樣的滑球，捕手能夠接住他的滑球，也能夠讓打者揮空。如果我的滑球能夠讓對手揮空，那麼捕手必須要用身體擋住提前落地的滑球。」

「每當我試著把滑球丟進好球帶時，整個滑球轉速和品質都不好，我不太清楚其他人是怎麼把滑球丟進好球帶的，而且還能夠塞到邊邊角角。在0好2壞狀態下，我丟的滑球不是進壘點不好，就是投成了『挖地瓜』，然後變成0好3壞絕對落後。」

葛雷指出，由於被要求使用更多的滑球對付打者，連帶自己擅長的曲球也受到了影響，「當我的曲球變化幅度開始變形後，我也沒那麼常投曲球了。」

事實上，根據《Brooks Baseball》數據資訊顯示，葛雷近幾年丟滑球的次數並沒有顯著的增加，滑球使用率平均約在15%左右，而打者對戰數據也沒有因此變好，2018年球季滑球被打擊率.198、被長打率.341。

前運動家王牌投手葛雷轉戰洋基後，並沒有把成績複製到紐約，上季一度被拔掉先發，2017年季中到2018年賽季，葛雷總計為洋基出賽41場，其中34場先發，投出15勝16敗、防禦率4.51、WHIP1.42，遠低於生涯平均。

▲田中將大。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛雷稱球團想要將他改造成田中將大。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 洋基葛雷
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

熱門新聞

又分心出現眼神防守　庫茲馬怒推詹皇去對位

中職／LamiGirls再添新成員！電眼甜心女大生菲菲加入

CBA／林志傑13分遭畢斯利踢頭　熊抱和好廣東拉尾盤奪勝

計程車上聽到Kobe「不認識他」　林書豪：菜鳥季對戰好幾次

高中木聯／個人獎出爐冠軍平鎮豐收　李晨薰奪最佳投手

中職／史博威、李茲表現「落漆」　洪總想換赴千葉名單

讀者回應

﻿

最新新聞

1莊吉生遭直落二　無緣印地安泉會內賽

2豪哥低迷　哈登後撤三分賞暴龍2連敗

3德佬還沒要退笑稱明年再慶祝一次

4費城人捨棄馬查多　因爲球迷愛哈波

5踢球女孩兒　雙十黃沛恩要挑戰11人

熱門新聞

1庫茲馬怒推詹皇去防守

2電眼甜心女大生菲菲入LamiGirls

3林志傑轟13分遭畢斯利踢頭

4Kobe曾說不認識他　豪：菜鳥季對過

5平鎮豐收個人獎　李晨薰最佳投手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

高志綱流淚告別球員生涯　不會舉辦引退儀式

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366