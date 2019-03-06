葛雷自爆被洋基逼丟滑球　被改造成田中將大導致成績變爛

▲洋基在休季賽將葛雷（Sonny Gray）交易至紅人。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

紅人先發投手葛雷（Sonny Gray）上季成績不如預期，休賽季被洋基交易出去。他自爆在洋基期間不斷被逼迫丟更多的滑球，稱球團想要將他改造成田中將大的投球類型，最後連自己拿手的曲球也連帶受到影響，導致成績不佳。

在接受《The Athletic》記者薩瑞斯（Eno Sarris）訪問時，葛雷自爆被洋基球團逼迫丟滑球，「他們超愛滑球，滑球很棒，數據也顯示滑球是個很好的球種，不過你可能沒注意到當丟那麼多滑球時而造成球數落後。他們總是想要我變成田中將大，但我投球型態跟他完全不同。」

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葛雷繼續表示，「我對滑球的控制能力不是很好，我希望在2好球情況下，丟一顆本壘板前落地的滑球。我沒有像田中將大一樣的滑球，捕手能夠接住他的滑球，也能夠讓打者揮空。如果我的滑球能夠讓對手揮空，那麼捕手必須要用身體擋住提前落地的滑球。」

「每當我試著把滑球丟進好球帶時，整個滑球轉速和品質都不好，我不太清楚其他人是怎麼把滑球丟進好球帶的，而且還能夠塞到邊邊角角。在0好2壞狀態下，我丟的滑球不是進壘點不好，就是投成了『挖地瓜』，然後變成0好3壞絕對落後。」

葛雷指出，由於被要求使用更多的滑球對付打者，連帶自己擅長的曲球也受到了影響，「當我的曲球變化幅度開始變形後，我也沒那麼常投曲球了。」

事實上，根據《Brooks Baseball》數據資訊顯示，葛雷近幾年丟滑球的次數並沒有顯著的增加，滑球使用率平均約在15%左右，而打者對戰數據也沒有因此變好，2018年球季滑球被打擊率.198、被長打率.341。

前運動家王牌投手葛雷轉戰洋基後，並沒有把成績複製到紐約，上季一度被拔掉先發，2017年季中到2018年賽季，葛雷總計為洋基出賽41場，其中34場先發，投出15勝16敗、防禦率4.51、WHIP1.42，遠低於生涯平均。

▲葛雷稱球團想要將他改造成田中將大。（圖／達志影像／美聯社）



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