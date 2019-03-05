勝差35.5場爐主戰勝聯盟龍頭　太陽連2戰爆冷贏球

▲烏布瑞轟下27分帶隊戰勝龍頭公鹿。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

鳳凰城太陽5日主場交手密爾瓦基公鹿，兩隊分別是聯盟爐主以及聯盟龍頭，兩隊賽前有著35.5場的勝差，爐主太陽也在首節就落後多達11分，不過太陽靠著烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）轟下全場最高的27分下末節打出38比23的兇猛攻勢，終場太陽以114比105爆冷擊退公鹿，收下2連勝。

一開賽公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）就攜手布洛格登（Malcolm Brogdon）打出一波11比4的小高潮，替補前鋒米羅提奇（Nikola Mirotic）也飆進2記三分，首節結束公鹿就以31比20握有11分領先。

請繼續往下閱讀...

太陽不願就此束手就擒，次節靠著烏布瑞獨拿7分外加強森（Tyler Johnson）、傑克森（Josh Jackson）也在這節打出一波10比0反擊高潮，上半場結束太陽追到52比54落後2分。易籃再戰，雙方互有攻勢，公鹿利亞索瓦（Ersan Ilyasova）、布洛格登攜手飆三分，第三節結束公鹿82比76領先6分。

▲公鹿眾將遭到嚴防團隊命中率僅3成68。（圖／達志影像／美聯社）



決勝節公鹿字母哥連續強打禁區，獲得4罰將分差擴大至雙位數，不過太陽除了有手感火燙的烏布瑞持續輸出外，一哥布克（Devin Booker）、菜鳥布里吉斯（Mikal Bridges）也都加入戰場，太陽先是打出一波10比2的攻勢，關鍵時刻公鹿又頻頻打鐵，最終太陽揚長而去以114比105擊敗公鹿。

兩隊在賽前的戰績天差地遠，公鹿以48勝15敗的戰績位居聯盟第一，也是全聯盟首支確定晉級季後賽的球隊；太陽則以13勝51敗的戰績排在聯盟墊底，同時太陽也是聯盟首支確定無緣季後賽的球隊，儘管太陽前一場才擊敗正在競爭季後賽的湖人隊，但與公鹿這種層級還是相差蠻大的。

▼烏布瑞。（圖／達志影像／美聯社）

