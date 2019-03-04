高中木聯／從小自知球不快　嘉中宋明憲靠準度拿3勝

▲高中木聯，嘉義高中宋明憲。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽4日進行排名賽，嘉義高中由王牌左投宋明憲主投7局無失分領軍，這是他木聯第5場先發，拿到第3勝，從小就認為自己的優勢不在球速而在控球，苦練準度後在這次木棒聯賽發揮，為球隊拿下第七名隊史佳績。

宋明憲面對南英商工，此戰前6局僅被敲出1支安打，直到7局下才被敲出第2支安打，由於聯賽規定連續出賽不得超過9局，而前一戰他已經後援投2局，因此只有7局的表現空間，他也充分發揮，繳出無失分勝投，加上第一階段對成功商水，第三階段對東石，以及此戰都是先發拿勝投，除了5場先發，還有2場後援，累計33.2局，僅失7分責失，防禦率1.87。

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宋明憲表示，「球速不快靠準度為主，曲球和變速球投在邊邊角角，讓打者打不好。」他從第一階段就是嘉中投手的支柱，總教練蔡士偉還說，「他才是我心中的王牌，劉崇聖有球速，但準度沒有他那麼好，他在投的時候，我們守備節奏都很快。」

宋明憲也坦言，從國小就跟劉崇聖同隊，小時候就覺得速度追不上他了。宋明憲利用打擊練習時幫忙投球，幫自己練習準度，投進好球帶給打者練習，讓準度成為他的優勢。從小看棒球比賽，參加棒球活動被僑平國小教練看到，左投的他被帶進球隊而開啟棒球路，國中以前兼任外野手，高中專任投手，他的偶像是控球很準的太空人賽揚強投韋蘭德（Justin Verlander）。