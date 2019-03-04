中職／今天再有人提薪資仲裁　工會：估計有5到10人

▲周思齊。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟周思齊開出第一槍，提出薪資仲裁之後，球員工會表示，目前仍有5到10位球員與球團的談薪差距很大，4日會再進一步商談，如果商談結果不順利，將會再有人提出薪資仲裁，目前設定8日是最後談薪期限。

球員工會理事長周思齊提出薪資仲裁之後，不少球員也想跟進，球員工會發言人趙子維表示，有一些球員的談薪與球團想給的差距很大，4日是回報談薪結果的期限，但有一些經紀公司希望可以延到8日，就是官辦熱身賽開打前一天。

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趙子維表示，目前估計有5到10位球員的談薪差距很大，都落在中信兄弟與統一獅，富邦悍將本來也有2位球員卡住，但經紀公司回報已經順利談薪。

他表示，幾位談薪卡關的球員，4日都會再跟球團談薪，工會與跟經紀公司連繫，取得談薪是否順利的回報，如果有人今天還是不順利，或許今天就會再有人提出。

球員工會把談薪最後期限設定8日，趙子維表示，這是為了球員的比賽安全考量，因為9日是官辦熱身賽正式開打之日。

趙子維表示，聯盟方面並無薪資仲裁的處理相關程序，要等提出之後才能知道下一步怎麼走，也會持續了解聯盟針對周思齊提出之後的回覆，仲裁應分成有時效性與無時效性，薪資仲裁就是有時效的仲裁。