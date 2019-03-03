UBA／健行闖四強　劉孟竹仍不滿：球員沒膽識，無冠軍相

▲健行科大艱辛擊退輔大，晉級四強。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／桃園報導

上個學年度亞軍健行科大，3日自家主場面對輔大陷入苦戰，直到第四節對手氣力放盡單節僅獲3分才拉開，終場以62比44取得第3張四強門票。儘管晉級，教練劉孟竹表示，陣中球員各個有實力，但都缺少「膽識」，無法在危及時刻帶領球隊，大嘆健行距離冠軍還很遙遠。

兩隊都是在拿一勝就晉級，也導致這場比賽戰況膠著呈現低比分，半場打完健行僅以30比29領先，易籃後才稍微拉開到51比41。決勝節開局健行靠著谷毛唯嘉、林冠均的連續三分球拉出6比0攻勢，輔大有如籃筐加蓋，團隊只靠著鄭皓為兩罰、曾祥鈞2罰1中拿下3分。雖然健行以18分差獲勝，但整場比賽62分是2016年12月23日以來的新低。

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「這場比賽打得太難看了，我們球員抗壓性顯然不足，一開始投不進就慌了，」劉孟竹賽後說道，「第一個暫停出來之前發生6次失誤後，大家變得不敢傳，拿球的又太獨了，我們球員各個有實力，但都沒有『GUTS（膽識）』，我們要拿回105學年度的冠軍，還很遙遠。」

劉孟竹解釋所謂的『GUTS』是像林志傑或陳盈駿那樣，在球隊陷入困難時能夠出面帶領大家突破困境，且會絲毫沒有畏懼，「或許是晉級的壓力，或是一開始投不進的心魔，現在到四強的20天中，我們除了要維持體能，還要在心態方面下苦工。」

107學年度UBA公開男一級八強賽剩下4日最後一天賽程，目前衛冕軍國體、台師大、健行佔據四強3個名額，義守與輔大將在明天正面交鋒爭取最後一張前進小巨蛋的門票。