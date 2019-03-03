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企排挑戰賽／和中纖六度爭冠！　台電直落三寫下隊史三連霸

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▲企排挑戰賽,第三戰,台電女排vs中國人纖 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲企排挑戰賽,第三戰,台電女排vs中國人纖 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

企業14年甲級男女排球挑戰賽3日進行冠軍戰三戰兩勝，台電女排和中國人纖都各取得一勝，下午延長第三戰交手，最終台電女排以直落三（25：15、25：14、25：15）贏球，順利收下兩場勝利，完成隊史三連霸。

第一局一開始陳姿雅進攻，中纖率先拿下分數，不過台電馬上反超，吳韋華吊球、台電快攻，雙方3平後台電連追至8：4，台電連續守住中纖進攻並攻擊連續得分，台電16：12並一路領先22：15，中纖回擊出界，台電順利以25：15拿下首局。

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▲▼ 企排挑戰賽,第三戰,台電女排vs中國人纖 。（圖／記者謝孟儒攝）

第二局台電就以2：0不過觸網犯規，台電張秝芸攔網得分5：1，中纖發球失誤，台電8：2，陳曦攔網、黃瀞萱攻擊得分，台電18：11拉開比分，台電雙人攔網再得分21：11，中纖苦追不及又發生犯規，讓台電以25：14拿下，先取得聽牌優勢。

第三局一開局台電2：0，中纖發球直接得分，劉美菁攻擊得分追至2分差，台電連續雙人攔網得分，台電6：2領先，台電輪轉失誤讓中纖連趕2分，不過吳韋華回擊掛網，劉美菁快攻追至5：8，雙方攻防大戰，吳韋華回擊出界，曾琬羚發球直接得分。

台電10：6領先，羅儀璟進攻得分，不過陳曦攻擊也回擊得分，楊孟樺精彩救球，不過中纖攻擊拿下，陳姿雅斜線進攻追至4分差，台電進攻擴大至17：11，曾琬羚進攻得分，中纖頻頻救球追上，台電驚險救球翻網得分20：15，加上發球直接得分。

▲▼ 企排挑戰賽,第三戰,台電女排vs中國人纖 。（圖／記者謝孟儒攝）

台電出現冠軍點以25：15直落三拿下，先搶下兩勝，台電和中纖隊史六度爭奪挑戰賽冠軍，前一日中纖先搶下首勝之後，台電今天火力全開連拿下兩場勝利，成功奪冠也是寫下在挑戰賽的三連霸。

中纖隊長吳韋華提到，「體力上面不是問題，因為雙方都適應高強度的比賽了，可能是學妹們一些出手的時機掌握還不夠好，對方也抓住我們進攻的一些時機，還有我們的心理素質上還要調整，這是要再訓練的部分，一直很想要贏過台電，有點遺憾。」

▲▼ 企排挑戰賽,第三戰,台電女排vs中國人纖 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 企排挑戰賽
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