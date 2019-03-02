UBA／高中與八強擦身　林哲霆發願幫輔大闖四強進軍小巨蛋

記者潘泓鈺／桃園報導

上個學年度在宜蘭高中無法帶領球隊重返八強，林哲霆加入輔大後終於嚐到八強滋味，尤其2日還在關鍵時刻挺身而出，幫助球隊阻斷台師大19連勝神話，他表示希望在今年達成高中沒完成的四強夢，進軍小巨蛋。

輔大2日在健行科大的107學年度UBA八強賽中，以75比69擊敗不敗軍團台師大，除了曾祥鈞25分、9籃板之外，致勝功臣非林哲霆莫屬。比賽最後3分鐘輔大4分落後，林哲霆三分球緊咬比分，盧峻翔兩罰超前後，林哲霆42.2秒關鍵抄截後，不僅讓陳又瑋犯滿退場還把2罰穩穩放進逆轉戰局。台師大犯規戰術凍結時間，林哲霆毫不手軟再追加兩罰，最後3分鐘包辦7分，全場拿下11分，終場以75比69獲勝。

林哲霆在106學年度HBL 12強複賽外卡戰面對強恕，帶領宜蘭高中在倒數49秒克服11分落後返超前，可惜最後的2個關鍵球都沒處理好反倒以68比71輸球被隔絕在八強門外。林哲霆表示，現在來到輔大希望能夠完成高中未完成的夢想，幫助球隊殺進四強前進小巨蛋。

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「高中畢業後沒有學校對我有興趣，只有輔大教練楊哲宜邀我來輔大，」林哲霆說道，「跟家人來看看、練了幾次球後，覺得環境、設備、教練跟隊友都很棒，也很想繼續打球，所以決定讀輔大。加入輔大後代表要繼續走打球這條路，能走多遠就走多遠，就算未來沒球打，也想從事有關籃球的工作。」

學生生涯第一次打八強賽的林哲霆表示，一開始真的會很緊張，不過教練、學長都不斷給予他鼓勵，也讓他很快的就適應比賽氣氛與節奏。拿下台師大的這一勝對輔大來說意義重大，儘管前面2勝3敗距離5勝門檻越來越遙遠，但輔大從來沒有放棄。