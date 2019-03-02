運動雲

> >

UBA／高中與八強擦身　林哲霆發願幫輔大闖四強進軍小巨蛋

ETtoday運動雲

▲▼2019.03.02 輔大vs台師大，1號 魏嘉豪、8號 林哲霆、14號 吳沛嘉、21號 曾祥鈞。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／桃園報導

上個學年度在宜蘭高中無法帶領球隊重返八強，林哲霆加入輔大後終於嚐到八強滋味，尤其2日還在關鍵時刻挺身而出，幫助球隊阻斷台師大19連勝神話，他表示希望在今年達成高中沒完成的四強夢，進軍小巨蛋。

輔大2日在健行科大的107學年度UBA八強賽中，以75比69擊敗不敗軍團台師大，除了曾祥鈞25分、9籃板之外，致勝功臣非林哲霆莫屬。比賽最後3分鐘輔大4分落後，林哲霆三分球緊咬比分，盧峻翔兩罰超前後，林哲霆42.2秒關鍵抄截後，不僅讓陳又瑋犯滿退場還把2罰穩穩放進逆轉戰局。台師大犯規戰術凍結時間，林哲霆毫不手軟再追加兩罰，最後3分鐘包辦7分，全場拿下11分，終場以75比69獲勝。

林哲霆在106學年度HBL 12強複賽外卡戰面對強恕，帶領宜蘭高中在倒數49秒克服11分落後返超前，可惜最後的2個關鍵球都沒處理好反倒以68比71輸球被隔絕在八強門外。林哲霆表示，現在來到輔大希望能夠完成高中未完成的夢想，幫助球隊殺進四強前進小巨蛋。

請繼續往下閱讀...

▲▼107學年度UBA，輔大，林哲霆。（圖／大專體總提供）

「高中畢業後沒有學校對我有興趣，只有輔大教練楊哲宜邀我來輔大，」林哲霆說道，「跟家人來看看、練了幾次球後，覺得環境、設備、教練跟隊友都很棒，也很想繼續打球，所以決定讀輔大。加入輔大後代表要繼續走打球這條路，能走多遠就走多遠，就算未來沒球打，也想從事有關籃球的工作。」

學生生涯第一次打八強賽的林哲霆表示，一開始真的會很緊張，不過教練、學長都不斷給予他鼓勵，也讓他很快的就適應比賽氣氛與節奏。拿下台師大的這一勝對輔大來說意義重大，儘管前面2勝3敗距離5勝門檻越來越遙遠，但輔大從來沒有放棄。

關鍵字： UBA輔大台師大林哲霆
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

熱門新聞

NBA全明星賽恐取消？　主席坦承改革失敗：像給豬戴耳環

澳洲屁孩「阿伯發球」羞辱納達爾？　費德勒力挺：這是戰略

日職／王柏融春訓亮眼　郭源治：投手測試弱點

雷納德轟38分砍進最後3秒致勝球　林書豪突破妙傳羅瑞拿8分

日職／王柏融札幌巨蛋首度亮相　對戰橫濱扛4棒

馬刺買斷38歲西班牙鬥牛士　賈索將入公鹿帶來總冠軍經驗

讀者回應

﻿

最新新聞

1豪哥戰靴上有皮卡丘　鄧紫棋讚可愛

2林哲霆發願幫輔大闖四強

3王柏融中斷連8場安　火腿勝橫濱

4接班戴培峰　李孟哲：他是目標

5藤浪晉太郎156速球　軟銀7左打應戰

熱門新聞

1NBA明星賽恐取消？主席認改革失敗

2費德勒力挺澳洲屁孩下手發球

3王柏融春訓亮眼　郭源治：測弱點

4可愛轟38分砍致勝球　豪哥妙傳羅瑞

5王柏融札幌巨蛋首度亮相　對戰橫濱扛4棒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

請樂天全隊喝珍奶　宋家豪：他們喜歡台灣口味

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366