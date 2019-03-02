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高中木聯／高一吳秉恩扛先發無失分　平鎮挺進4強

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▲高中木聯，平鎮吳秉恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，平鎮吳秉恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽2日進行8強賽，平鎮高中與壽山高中展開「桃園內戰」，平鎮靠著高一投手吳秉恩6.1局好投無失分，捕手搭擋李孟哲2安打1打點助威，以4比0擊敗對手，叩關4強。

平鎮2局下由宋晟睿安打開路，隊友推進上二壘後，黃兆維被觸身球保送，下一棒李孟哲安打送回1分，3局下顏國晉保送上壘，壽山先發投手林梓恩退場，換上第二任投手鄧朝駿，平鎮持續進攻，林子豪安打帶1打點，劉基鴻執行短打戰術形成內野安打，宋晟睿高飛犧牲的帶1分，接著郭玟毅保送及黃兆維安打形成滿壘，但李孟哲敲平飛球遭接殺，留下殘壘。

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平鎮4局後攻勢稍緩，直到8局下面對第3任投手徐捷再突破，李孟哲二壘安打，利用戰術上三壘，再靠暴投得分。平鎮全場8安打，劉基鴻、李孟哲敲2安打，總教練吳柏宏表示，「3局得兩分，還有滿壘機會，運氣不好打平飛球沒得分，得點圈掌握地不好，讓分數無法拉開。」

吳秉恩用79球，被敲5支安打，飆8次三振，無失分拿下勝投。吳柏宏透露，「觀察壽山的長打能力沒那麼好，所以讓控球好的吳秉恩上，他才高一但有能力，就盡量讓他表現，不過他還有打擊，所以負擔的局數沒那麼多。」吳秉恩目前在本屆木棒聯賽2場先發、1場救援，累計10局無失分。

關鍵字： 高中木聯平鎮吳秉恩
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