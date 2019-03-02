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高中木聯／高苑差點翻船　靠嘉中再見保送驚險進4強

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▲高中木聯，高苑顏清浤。（圖／學生棒聯提供）

▲高中木聯，高苑顏清浤。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽2日進行8強賽，高苑工商全場攻勢被壓制， 8局下還被嘉義高中超前，9局下靠著滿壘再見保送才以7比6險勝，率先挺進4強。

高苑首局由顏清浤失誤上壘，嚴子翔安打送回1分，嘉中3局上柳駿凱安打帶動，戰術推進上三壘後，黃士禕高飛犧牲打追平為1比1。不過高苑3局下隨即就由顏清浤保送及速度壓迫，盜壘並利用捕手失誤攻下1分，5局下嚴子翔觸身球保送，也是利用失誤跑回分數，將比數拉開至3比1。

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高苑7局下把握機會，曾傳昇保送上壘後盜上二壘，顏清浤安打送回分數，再度發揮速度優勢上三壘，劉俊豪高飛犧牲打跑回單場第3分，8局上嘉中一輪猛攻，包括楊浩喆、黃士禕、許柏薪安打串連，高苑換上邱駿威登板，但游擊手發生失誤讓嘉中有機可趁，張育昇、楊毓中、陳煒翔都安打發威，此局一口氣灌進5分扭轉局勢，嘉中反以6比5領先。

嘉中先發投手劉崇聖投6局後移防左外野，先讓陳煒翔接替1局，取得領先之後， 8局下再讓劉崇聖登板，較罕見的「投野投」模式，但羅暐捷利用右外野手失誤上三壘，翁耀宗安打送回追平分，劉崇聖對下一棒林正信投出保送後，達單場120球限制退場，隊長黃士禕登板守住此局，不過他9局下找不到控球準心，對顏清浤投出觸身球保送，之後故意保送嚴子翔，面對羅暐捷、劉愷廷都投出保送，讓高苑擠回致勝分。

高苑總教練李來發表示，「這是刺激的比賽，球員有點大意，8局守備混亂，還好最後沉得住氣。」高苑全場4安打，顏清浤1安打並利用2次四死球及1次失誤上壘，9局下為高苑跑回致勝分，高苑全場7分有4分都靠他跑回來。

李來發說，「今天安打沒有打出來，但顏清浤發揮速度優勢，盜壘給對方壓迫，用腳程跑回分數，投手都還不錯，美中不足是吳聖紘沒有壓制住，陳致佑有點疲勞沒辦法撐多一點局數，比賽過程很辛苦，贏了就是甜蜜的果實。」高苑先發左投陳致佑投5局就退場，吳聖紘中繼2.2局失3分，邱駿威後援1.1局失2分，都是非責失分，拿下勝投。

▲高中木聯，高苑工商。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，高苑工商。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 高中木聯高苑顏清浤李來發
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