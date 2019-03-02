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企排挑戰賽／極速超跑打造近NBA模式　推鐵粉迎黑色閃電激火花

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▲▼ 企排挑戰賽,中國人纖vs極速超跑 莎楠·約瑟芙（Shainah Joseph） 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲莎楠·約瑟芙 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

企業14年甲級男女排球挑戰賽1日在台北體育館盛大登場，第二場比賽由極速超跑對上中國人纖，最終雙方大戰五局，中國人纖以3比2拿下晉級冠軍戰，不過極速超跑陣中加拿大「黑色閃電」莎楠·約瑟芙（Shainah Joseph）的精彩重扣表現，也為比賽增激盪出許多火花。

極速超跑作為企業排球的生力軍，去年9月才將球員們陸續找齊成軍，下半球季又找來2018年美國NCAA（National Collegiate Athletic Association（全美大學運動聯合會）明星球員，也是加拿大排球國家隊選手的莎楠加盟，不只是企業排球聯賽首例，也為比賽增加許多熱度。

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▼ 企排挑戰賽,中國人纖vs極速超跑 。

▲▼ 企排挑戰賽,中國人纖vs極速超跑 。（圖／記者謝孟儒攝）

極速超跑一直以能夠打造職業球隊的方式經營，領隊王薪榮表示，「既然決定要加入就想好把它做好，在台灣球員滿辛苦的，可以運用到的資源不多，因此希望可以打造接近NBA職業球隊的模式，所以包含球員休息室、巴士、隨隊防護員、私人健身房、安排健康檢查等等，打造出以球員為尊榮的環境。」

而在行銷部分也盡力做出不同過去的模式，王薪榮提到，「感謝協會的主題日，能夠發揮球團的風格，今年更結合跆拳道，重點在球員本身，舞台是屬於他們。」另外也在每場比賽推廣鐵粉區，「每一場比賽都由極速天使啦啦隊招攬鐵粉，也會在粉絲專頁招攬，設立一個專區。」

▲▼ 企排挑戰賽,中國人纖vs極速超跑 。（圖／記者謝孟儒攝）

王薪榮說，「只要喜歡排球、喜歡極速超跑、喜歡球員就都可以加入。談到每一支球隊隊球員禮遇方式不同，都很尊重球員，但其他球隊也會想要做這個，剛好我們新加入進來，董事長也放開讓我們做，整個運作朝向職業化模式走。」

而莎楠的加盟其實是，去年極速超跑請了加拿大教練來台灣了解球隊後，得知可以有兩位外援，在積極詢問下，剛好加拿大國家代表隊的莎楠也願意過來企業聯賽，極力爭取下順利加盟，王薪榮說，「希望他來也可以帶動台灣球員們不同的風貌，互相學習到不一樣的地方。」

▼極速超跑領隊王薪榮 。

▲▼ 企排,極速超跑領隊王薪榮 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 企排挑戰賽
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