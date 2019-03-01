企排挑戰賽／中國人纖五局大戰極速超跑　驚險收下冠軍戰門票

▲企排挑戰賽,中國人纖vs極速超跑 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

企業14年甲級男女排球挑戰賽1日在台北體育館盛大登場，第二場比賽由極速超跑對上中國人纖，最終雙方大戰五局，中國人纖以3比2（21：25、26：24、25：23、24：26、15：12），最後關鍵得分的陳姿雅提到，「雙方都很熟悉，就是氣勢有打上來。」

第一局雙方比數就緊咬幾度平手，中國人纖發球失誤，加上極速超跑進攻火力全開以25比21先拿下，第二局極速超跑原本領先被追至一分差，不過頻頻進攻拉開至12比7，並維持在4分領先，不過中國人纖狂追至一分反超，雙方攻防大戰追至24平，中纖26比24扳回一城。

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▼ 莎楠·約瑟芙（Shainah Joseph） 。

第三局中纖打出氣勢拉大至4分差距，一度來到20比15領先，雙方攻防大戰後以25比23聽牌，第四局雙方戰成3比3後，極速超跑連續攻擊要回4分領先，不過中纖連追至16平，極速超跑後排攔網犯規20比18，中纖追至20平再要回領先。

雙方互咬比分，極速超跑話姐兩個賽末點再反超26比24扳回，進入第五局大戰，極速超跑5比3，不過中纖追上9比6領先，極速超跑發球失誤，雙方再度展開刺激攻防，最終中纖15比12搶下另一張冠軍戰門票。

陳姿雅提到，「雙方實力本在五五波，球隊還滿人來瘋的，後面氣勢有打上來了，就一路追上來， 他們下半季多了外援莎楠·約瑟芙，讓他們進攻上改變滿多的，所以臨場的適應就很重要。」接下來將和台電一拼冠軍。